نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في برنامج فني رعاية المرضي المنتهي بالتوظيف وخطوات تقديم وظيفة فني رعاية مرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الترشح في برنامج فني رعاية المرضي المنتهي بالتوظيف وكيفية تقديم فني رعاية المرضي 1444 بعد الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية المرضي والمقدم من وزارة الصحة السعودية وهيئة التخصصات الصحية في المملكة حيث يتم تدريب المقبولين في برنامج فني رعاية المرضي للعمل كمساعدين لأخصائيين التمريض في مختلف التخصصات الصحية ويجب علي الراغبين في الترشح في برنامج فني رعاية المرضي ان يستوفي الشروط المطلوبة ويقوم بتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم ببرنامج فني رعاية المرضي المنتهي بالتوظيف 1444.

شروط القبول في برنامج فني رعاية المرضي 1444

أولا يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثم يجب ان يكون مقيم بشكل دائم فى السعودية وخصوصا اخر ثلاثة اشهر قبل التقديم.

ثم يجب حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس فى احد التخصصات التالية: أولا البكالوريوس فى تخصص الاحياء الكيميائية. ثم البكالوريوس فى احياء الكيميا الحيوية والفيزياء والكيمياء. ثم البكالوريوس فى تخصص التقنية الحيوية والاحياء الدقيقة.

ايضا يشترط ان يكون المتقدم متفرغ تماما للوظيفة ولا يعمل فى أي وظائف فى حالة القبول فى البرنامج.

كذلك يشترط اجتياز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية التي وضعتها لجنة القبول.

ثم يجب حصول المتقدم على شهادة اللغة الإنجليزية ايلتس بدرجة لا تقل عن 3.5 او شهادة ستيبب بدرجة لا تقل عن 52.

اذا كانت شهادة البكالوريوس من خارج المملكة يجب معادلتها من خلال وزارة التعليم السعودية.

موعد التقديم فى برنامج فنى رعاية مرضي 1444

وفق الإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم على وظيفة فنى رعاية المرضي المنتهي بالتوظيف فى وزارة الصحة سيكون موعد تقديم وظيفة فنى رعاية مرضي بداية من يوم الاحد الموافق الثامن عشر من سبتمبر 2022 وينتهي موعد التقديم فى يوم الخميس الموافق السادس من أكتوبر 2022.

خطوات التسجيل في برنامج فني رعاية مرضي 1444