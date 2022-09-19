نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم السكني وموعده وشروطه للمطلقات والأرامل والحالات الخاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج الدعم السكني أحد العناصر الخدمية الهامة التي تقدمها وزارة السكان وشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل المجموعات المشمولة أولئك الذين لا يستوفون شروط الأهلية للبرنامج ، بالإضافة إلى المعايير التي وضعها المسؤولون للمستفيدين، فما هي شروط الدعم السكني للمستفيدين والحالات الخاصة، وبشكل عام فإن الاستعلام عن موعد الإيداع أو قيمة الدعم السكني فتلك الخاصية من موقع الصندوق العقاري.

طريقة الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

يمكن الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني من خلال الدخول على رابط بوابة سكني الإلكترونية، أو عبر التواصل مع حساب العناية بالمستفيدين على تويتر، كما يمكن للمستخدم تسجيل الدخول على رابط المنصة، والإطلاع على تفاصيل الدعم، وإن كام مستحق ومؤهل للصرف فيترق موعد الإيداع والذي قيد يوفق يوم 24 أو 25 من كل شهر ميلادي.

وتلك هي شروط استحقاق الدعم السكني:

وضع برنامج الإسكان عدة شروط لتحديد من يحق له التقدم للحصول على الدعم السكني وتلقيه بين المواطنين والمواطنات لتمكينهم من امتلاك منزلهم الأول وزيادة هذه النسبة لتحقيق أهداف مشروع الرؤية، يمكن للمرء أن يشير إلى موقع سكني، ونذكر ما يلي أهم الشروط:

شرط حصوله على الجنسية السعودية.

ألا يقل عمره عن 25 سنة.

يجب أن يكون رب الأسرة وأفراد الأسرة المتقدمين للحصول على النفقة مقيمين في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا تمتلك هذه العائلة منزلًا، خاصة في السنوات الخمس الماضية.

ألا يوجد فرد من الأسرة لديه دعم سكني.

يحق التسجيل للأرملة أن فات على وفاة زوجها عامين على الأقل.

أن تكون قدرة الأسرة المادية لا تسمح بشراء سكن.

من الممكن أن يتقدم الأب أو الأم للحصول على هذا الدعم.

شروط الدعم السكني للمطلقات أو الأرامل

ومن الشروط التي ذكرها سكني على المرأة للتقدم بطلب دعم سكن المرأة نذكر:

إذا كانت الزوجة معيلة الطفل بموجب اللوائح.

إذا كانت الأم مطلقة ، فإنها تربي ولدًا أقل من 25 عامًا وابنه غير متزوجة.

في حالة وفاة الأب ، يمكن للأم التي تعمل مع طفل أو أكثر من الأطفال غير المتزوجين حتى سن 25 التقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية.

يجوز للابنة إذا كانت الأسرة بنت غير متزوجة وأم سعودية ، وهي المعيلة الوحيدة للابنة ، أو إذا توفي الأب.

المطلقة التي تم تطليقها لمدة عامين مهما كان عمرها

أرملة مهما كان عمرها.

الأشخاص غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا.

فتاة دون سن الخامسة والعشرين توفي والداها.

إذا كانت المتقدمة زوجة أو أم ، فعليها التصريح بأنها تعيل الأبناء ، ما لم تكن صاحبة الطلب أرملة.