اجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي

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عمر شويل - جدة أجازة اليوم الوطني 92، لكل شعب من شعوب الأرض أياماً خالده، وهي الأيام التى يتم الاحتفال بها بشكل سنوي تخليداً لإحياء ذكرى أو بطولة معينة، لتكون نبراساً للأجيال التي لم تعيش تلك الذكرى أو المناسبة الوطنية، ومن الأيام الخالدة التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية سنوياً ، هي ذكري اليوم الوطني السعودي، ففي هذا اليوم وبالتحديد في 23 سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة بذكرى ميلادها ونشآتها لتكون دولة واحدة وفتية مؤثرة لها تأثير كبير في منطقتها العربية وعلى الصعيد العالمي.

موعد أجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي :-

في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1351 هجرية أصدر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن مرسوماً ملكياً بتوحيد الدولة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وتسمية عاصمة موحدة للمملكة وهي العاصمة الرياض.

وقد بدأ الاحتفال بشكل رسمي باليوم الوطني في عام 2005 وذلك في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين رحمه الله، وكان ذلك يصادف اليوم الوطني ال 75، حيث أصدر جلالته مرسوماً ملكياً باعتبار يوم الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام يوم إجازة رسميه مدفوعة الأجر لجميع العاملين في المملكة في القطاعين العام والخاص والربحي والهيئات والوزارات الحكومية المختلفة.

ومنذ ذلك التاريخ يحصل الموظفين في المملكة العربية السعودية على إجازة رسمية يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر احتفالاً بذكرى اليوم الوطني السعودي، وهذا العام هو اليوم الوطني رقم 92 وقد أعلنت كلاً من وزارة التعليم و الموارد البشرية عن موعد الأجازة لهذا العام وذلك كالتالي:-

إجازة المدارس تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وتنتهي يوم السبت 24 سبتمبر، على أن يعود الطلاب إلى مدارسهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022.

بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإن موعد الإجازة بالنسبة لهم ستكون يومي الخميس والجمعة الموافقين 22 ،23 سبتمبر 2022، حيث سيحصل الموظفين على يوم الخميس عطلة رسمية لتكون بديلاً عن يوم الجمعة الذي يمثل العطلة الرسمية وذلك وفقاً لمادة الإجازات في قانون العمل بالسعودية والتي نصت على ما يلي:-

* بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وغير الربحي فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية على لسان سعد آل حماد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنة فى حالة ما إذا كانت أجازة اليوم الوطني توافق يوم الجمعة، فإنه يجب على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي تنص على تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني في حالة ما إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعي، أي يتم منح العامل يوم أجازة يوماً قبلها أو بعدها.

من جهة أخرى فقد أعلنت الهيئة العامة للترفية عن برنامج فاعليات اليوم الوطني 92، والذي يشتمل على عروض احتفالية عسكرية وجوية وبحرية، كما أن يتضمن حفلات غنائية وألعاباً نارية وغيرها من أنواع الاحتفالات.