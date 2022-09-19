نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاطلين فرصة والتسجيل في ساند التعطل عن العمل التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للعاطلين عن العمل من الرجال والنساء ادخل وسجل فى دعم ساند تعطل عن العمل وسوف تحصل على دعم ساند طالما مستوفي الشروط وسوف نذكر شروط الحصول على دعم ساند من خلال المقال وكيفية التقديم للحصول على الدعم، فقد اعلنت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية عن تقديم المزيد من الخدمات بهدف تيسير الحال على المُواطنين بكافة المناطق بالمملكة وإعانة جميع الأشخاص العاطلين عن العمل، ومن قِبل “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” يتم إعانة العاطلين عن العمل وتقديم المزيد من الفُرص المُناسبة للوظائف المطروحة والمُعلن عنها حديثاً.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في ساند:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن تعاونها مع “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في ساند للحصول على دعم ساند وهي شروط للرجال والنساء وتتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية شريطة الإقامة الكاملة بالمملكة العربية السعودية.

كما يشترط أن يكون كافة المُتقدمين في ساند البحث عن عمل قادرين على العمل في أي من الوظائف المُرشحة.

ويشترط أن لا يكون قد تعرض للفصل المُسبق من العمل لأي من الأسباب التي ترجع إليه.

ويشترط توفر المُدة الخاصة بالاشتراك المؤهل للاستحقاق.

قيمة المبلغ الذي يصرف من ساند:

فمن الجدير بالذكر حيث أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها مباشرة، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة ساند التي تتيح إمكانية تقديم دخل شهري قد يبدأ من 2,000 ريال سعودي وهو الحد الأدنى، اما عن الحد الأقصى لدعم ساند عن التعطل عن العمل فهو يكون 9,000 ريال سعودي، وجدير بالذكر أن متوسط الدخل الشهري يُصرف للمُستفيدين بواقع نسبة الـ60% من الراتب الشهري الذي كان يتم تقاضيه قبل ترك العمل، واوضحت المؤسسة العامة للتامينات ان نظام ساند التأمينات الاجتماعية يعتمد في الأساس على إعطاء المُستفيد نسبة وقدرها 60% أول 3 أشهر من وقت انقطاعه عن العمل، فمثلاً إذا كان مُرتب المُستفيد قبل التعطل عن العمل 3,000 ريال سعودي فسوف يتم صرف دعم ساند بقيمة 1,800 ريال سعودي، وبعد مرور 9 أشهر سوف يتم صرف دعم ساند بقيمة 50% فقط وبذلك فسوف يتم صرف مبلغ شهري بقيمة 1,500 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في ساند التعطل عن العمل :