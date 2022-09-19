نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل تطلق تحديثات الخدمات القضائية عبر “ناجز Najiz.sa” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق تحديثات الخدمات القضائية الجديدة من قبل وزارة العدل التي تعد من أهم الوزارات بالمملكة التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، حيث قامت موخرا بإجراء عدد من التحديثات على الخدمات القضائية الإلكترونية بواسطة منصة ناجز، كما تم إضافة أكثر من ١٠ خدمات جديدة، و٥ مميزات تفاعلية للبوابة، والتي تتمثل في الاطلاع المباشر والسريع على كافة الإجراءات القضائية المتعلقة به، واستعراض كافة الجلسات بصورة تفاعلية ومجدولة.

خدمات منصة ناجز

صرحت الوزارة أن هدفها من التحديثات هو التالي:

التسهيل على المستفيدين وعدم إهدار الوقت والجهد، بطريقة تفاعلية بواسطة البوابة.

كما أنها تسعي إلي مسار التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي؛ للتوسع في رقمنة كافة الخدمات العدلية وتقديمها.

تحديثات الخدمات القضائية

كما اوضحت وزارة العدل أن التحديثات تتضمن التالي:

إضافة الشروحات الإرشادية على مستوى كل طلب.

بالإضافة إلى إمكانية متابعة واستعراض آخر التحديثات على الإجراءات القضائية.

كما أن التحديثات تتميز بتوحيد الخيارات وتقليل التبويبات التي قد تشتت المستفيد وتحول دون وصوله للمعلومة.

كذلك تشمل تحديثات فهرسة ملف القضية.

كما أنها تساعد في تطوير محددات البحث لتكون أكثر شمولية لضمان وصول المعلومة بدقة.

سندات التكاليف القضائية

جديرا بالذكر أن الوزارة اتاحت إمكانية ،استعراض كافة سندات التكاليف القضائية مع إتاحة خيار الاعتراض عليها، من حيث التعديل على طلب الاعتراض على حكم أو النقض أثناء المدة النظامية، وبعد انتهاء المدة يرسل الطلب بصورة تلقائية للدائرة القضائية.

منصة Najiz الإلكترونية

يشار إلى أن البوابة الخاصة بالخدمات العدلية Najiz.sa تشمل أكثر من 140 خدمة عدلية إلكترونية وتتمثل في خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق.

طريقة إصدار وكالة إلكترونية في المملكة

يمكنك أن تقوم بإصدار وكالة الكترونية، وهذا بناء علي التسهيلات العديدة المقدمة من قبل وزارة العدل السعودية، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة المتنوعة لعمل مثل هذه الخدمة، بواسطة الخطوات التالية: