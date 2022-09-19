نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي 1444هـ وكيفية الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن منح الأراضي يبحث عنه عدد كبير من المهتمين بمِنح الأراضي المجانية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون القروية والبلدية بالسعودية، حيث خصصت رابط إلكتروني للاستعلام عن المستحقين دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة.

منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي

تسعى الحكومة السعودية جاهدة لدعم المواطنين محدودي الدخل لذلك حددت مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المواطن حتى يحصل على المنحة ويتم التقديم إلكترونيا عبر وزارة الشؤون القروية والبلدية.

رابط الاستعلام عن منح الأراضي 1444

وفرت الوزارة رابط إلكتروني للتقديم على منح الأراضي السكنية المجانية لعام 2022 وفيما يلي نوضح خطوات الاستعلام عن منح الأراضي وهي كالآتي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القروية والإسكان .

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال النقر على أيقونة عن طريق حسابك في منصة النفاذ الوطني.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة جديدة اختر منها الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على خدمات الأفراد.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن الأوامر السامية.

بعد ذلك قم بتحديد خانة تنفيذ الخدمة ثم كتابة رقم السجل المدني وإعادة كتابة كود التحقق.

خلال ثوان يتم عرض الموافقة على المنحة أو رفضها.

خطوات التقديم على منحة الأراضي السعودية

فيما يلي نوضح خطوات التقديم على منحة الأراضي السعودية 2022:-

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية .

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية من القائمة الرئيسية اختر منها سكني ثم اختر مستفيد.

ثم يظهر نموذج تسجيل قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها.

بعد ذلك يتم اختيار أراضي المنح المجانية.

يطلب الموقع بعدها مجموعة من المستندات والتي يجب رفعها لإتمام تقديم الطلب.

شروط الحصول على منحة الأراضي السعودية

حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المستفيد للحصول على المنحة وهي كالآتي:-