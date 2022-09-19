نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن اهلية الضمان المطور 1444 وشروط استحقاق معاش الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعي يُعتبر واحد من ضمن البرامج الداعمة في المملكة، فهو يوفر الإعانة المالية للكثير من الأسر المحتاجه داخل السعودية ولكن بشروط مُعينة وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولكن تتمكن من الاستعلام عن اهلية الضمان المطور 1444 لابد من قراءة مقالنا هذا.

رابط الاستعلام عن اهلية الضمان المطور 1444

يرغب الكثير من المتقدمين للحصول على راتب الضمان التعرف على رابط الاستعلام عن اهلية الضمان لكي يستعلمون من خلاله على الأهلية الخاصة بهم واستحقاقهم لمعاش الضمان، لذا أدخل على الرابط الرسمي للوزارة hrsd.gov.sa ثم اتبع جميع التعليمات الخاصة بالدخول للحصول على الخدمة التي تود الحصول عليها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

توجد عدة شروط هامة تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تكون متطابقة على المتقدم من أجل القبول في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444، وتلك الشروط تطبق على كافة الفئات بشكل عام وهي كالتالي:

الدخل الشهري الذي يتم احتسابه على نظام الوزارة لا يتعدى الحد الأدنى لمعاش الضمان وهو 1100 ريال سعودي.

عدم امتلاك أية أصول بمبالغ مالية عالية، أو سجل تجاري أو محال.

توافر كافة الأوراق والمستندات الهامة الصحيحة المطلوبة للتقديم.

لا يكون المتقدم مسجون أو يعيش بأماكن الإيواء الحكومية، وما في حكمهم من الأماكن التي تتولى مسؤولية الصرف على ساكنيها.

ضرورة أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية دائمًا ولدية الجنسية السعودية.

تم وضع استثناء لبعض الحالات التالية: أصحاب الهمم، الأرامل وأبنائهم اليتامى، المطلقات، الأرملة والمطلقة السعودية لزوج غير سعودية، المطلقة والأرملة لزوج سعودي مع وجود أبناء.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

يمكن للمتقدم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لأول مرة من خلال الموقع الجديد وهو منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا وفقًا لما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإذا كنت تود التسجيل بشكل صحيح في الضمان المطور يجب اتباع الخطوات التالية: