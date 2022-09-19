رابط التسجيل على جدارة من منصة مسار أو دخول على وزارة الموارد البشرية eservices.mcs.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل على جدارة منصة التوظيف الحكومية، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع التطوير والتحديث والتحول الرقمي، الذي تقوم به المملكة لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً، بالإضافة للإعلان عن تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444، ويعتبر رابط جدارة توظيف من الروابط الهامة لدي المواطن السعودي، فهو السبيل الرسمي للتسجيل على الوظائف الحكومية والإعلان عن نتائجها، وقد حدثت المملكة من هذه المنظومة بتفعيل منصة مسار، التي تخدم القطاع الحكومي والموظفين والأفراد لإدارة وتطوير الموارد البشرية، بما يتناسب مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.

رابط التسجيل على جدارة توظيف عبر منصة مسار

الدخول على منصة مسار “masar.gov.sa“.

الضغط على تسجيل جديد.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة نوع الجنس “ذكر، أنثي”.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

دخول جدارة عبر وزارة الموارد البشرية

الدخول على الموقع الإلكتروني “eservices.mcs.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة على بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على تسجيل الدخول.

أو تسجيل جديد.

منصة جدارة توظيف

هي منصة تقدم خدمات التوظيف للسعوديين الراغبين في العمل الحكومي، وهي تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعلي الراغبين في الحصول على وظائف إدارية أو وظائف عامة بالقطاع الحكومي، تسجيل البيانات على جدارة بكل دقة بما يتوافق مع بيانات الجهات ذات الصلة، للتمكن من التقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر.

شروط التسجيل عبر منظومة التوظيف الحكومي

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن تكون بيانات المواطن أو المواطنة صحيحة. أن يتم تسجيل البريد الإلكتروني صحيح لسهولة التواصل مع المسجلين على الموقع. تسجيل رقم الهوية صحيح للتمكن من استرجاع كلمة السر في حالة فقدها. تسجيل الحالة الصحية للمتقدم، وفي حالة وجود إعاقة يجب ذكر نوعها

التسجيل على الوظائف الحكومية إلكترونياً

اهتمت الحكومة السعودية بعمل تطوير وتحديث للنظم الإلكترونية المختلفة لتقديم خدماتها للمواطنين بالطريق الإلكتروني.

ومن أهم الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي خدمة التوظيف في القطاع الحكومي.

والتي يتم الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية للجهات التي يتوافر بها وظائف خاليه.

فكان الاتجاه لمنظومة جدارة لتسجيل بيانات الخريجين الراغبين في الحصول على فرصة وظيفية، ليكون لهم الحق في التقديم حسب المؤهلات المطلوبة والشروط المحددة للقبول على هذه الوظائف.