نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المطاعم اليوم الوطني 92 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المطاعم السعودية بمناسبة اليوم الوطني هي واحدة من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة، حيث أن الكثيرين ينتظروا هذه المناسبة للاستفادة من العروض والخصومات التي تطرحها جميع المطاعم والمتاجر.

عروض المطاعم السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92

تحتفل جميع المطاعم السعودية بالعيد الوطني الموافق ليوم 23 سبتمبر الجاري وقد تم الإعلان عن أيام الإجازة والتي تبدأ من يوم 21 سبتمبر وتستمر حتى 26 سبتمبر لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ولذلك بدأت المطاعم في جميع أنحاء المملكة طرح كوبونات خصم على جميع الوجبات والمشروبات.

عروض البيك بجميع الفروع في اليوم الوطني السعودي 92

مطاعم البيك من أهم وأكبر المطاعم السعودية والتي يتهافت عليه الكثيرون وذلك لمذاق وجباته المميزة وفيما يلي نذكر أهم العروض :-

وجبة الجمبري المكونة من 8 قطع بسعر 30 ريال سعودي.

عرض على برجر فيليه الدجاج بسعر 5 ريال.

عرض على وجبة البيك العادية بسعر 15 ريال سعودي.

سناك البيك بخمس ريال بدلًا من 10 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 مطعم برجر كينج

مطعم برجر كينج الأول في المملكة العربية السعودية ويوجد له فروع في جميع أنحاء المملكة وهي كالآتي:-

عرض على ساندويتش كنج راب لحم كومبو بسعر 19 ريال.

عرض على ساندويتش كنج راب دجاج كومبو بسعر 22 ريال.

عرض على ساندوتش كنج راب ميكس كومبو بسعر 19 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 مطعم كنتاكي

كنتاكي من المطاعم العالمية التي نالت شهرة واسعة في المملكة وفيما يلي نقدم أبرز العروض :-