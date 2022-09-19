نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتفاقية تعاون بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية، وجاءت هذه الاتفاقية برعاية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي نائب وزير قطاع التنمية، وقام المهندس سلطان بن جريس الجريس وكيل وزارة الضمان والتمكين بالتوقيع عليها، ومن قبل بنك التنمية وقع عليها سلطان بن عبدالعزيز الحميدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال.

تفاصيل اتفاقية تعاون بنك التنمية الاجتماعية

اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية تهدف إلى التالي:

بناء علاقة قوية استراتيجية بين البنك والوزارة.

اطلاق برنامج تعاون بين الطرفين.

دعم المواطنين السعوديين مستحقي الضمان الاجتماعي، والمسلجين به.

تقديم عدد كبير من البرامج التي تساعد على تمويل المواطنين.

اطلاق برامج تدريبية لدعم المواطنين مستحقي الضمان الاجتماعي، وتدريبهم على العمل، وتأهيلهم بصورة متميزة للدخول الي سوق العمل بكل سهولة.

يوفر البنك لهم المنتجات، وبرامج التنمية الاجتماعية.

أهداف وزارة الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية

تهدف الوزارة من خلال اتفاقية تعاون بنك التنمية الاجتماعية الي توفير كافة سبل المساعدة للمواطنين، كما أنها تنشد التعاون المشترك بين جميع مؤسسات الدولة السعودية في جميع القطاعات تحقيقًا لهدف المملكة، رؤيتها 2030 كما أنها تنشد تمكين المواطنين السعوديين الافراد، والمجتمع ككل من أهداف المسؤولية المجتمعية، وتعزيزها.

شروط التسجيل في الضمان دعم مستفيدي الضمان

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من اتفاقية تعاون بنك التنمية بعد التعرف على الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص سعودي.

مقيم إقامة كاملة في المملكة.

دخل الأسرة بالكامل أقل من مبلغ الدعم الشهري حوالي 1100 ريال الأسرة، و 500 للفرد.

عدم التواجد في دور الرعاية التي تتبع الوزارة التنمية هناك.

الالتزام بالبرامج التدريبية.

الالتزام بالتعليم والعلاج الصحي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

في البداية الدخول على الصفحة الرئيسية الضمان الاجتماعي المطور.

ثم الضغط فوق كلمة “تسجيل جديد”.

يمكنك أيضاً تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة.

كتابة كلمة مرور جيدة وتأكيدها.

ثم ادخال رمز التحقق المرئي

وافق على الشروط.

الضغط على تسجيل.

سيصلك رمز على الجوال ادخله في المكان الصحيح.

ثم انقر على “توثيق”.

تسجيل الدخول إلى الضمان منصة الدعم والحماية