نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وكيفية متابعة طلب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، وفقاً للبيان الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الدعم والحماية الاجتماعية أنه فور قَبُول طلبات التقديم عبر المنصة للمنطبق عليهم الشروط، سيتم الإعلان عن نتائج المستفادين بأهلية الضمان الاجتماعي بصورة تدريجية ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد صرف الضمان المطور لجميع الدفع من خلال منصة الدعم الاجتماعي ومتابعته.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم إيداع مبالغ الدعم لهذا الشهر، وسوف يتم نزول الدفعة الجديدة التي يتم الإعلان عنها بواسطة موقع الدعم والحماية، ويتم صرف الدفعة بعد مراجعتها والتأكد من البيانات التي قام المتقدم من تسجيلها والتحديث عبر منصة الدعم والحماية مع مطابقة الشروط والتعليمات التي تعتمد على أهلية أستحقاق المتقدم من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444.

وعند قَبُول المستحَق سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف تؤكد أهلية المتقدم من عدم أهليته لاستحقاق المعاش، بالإضافة إلى التعرف على نزول الراتب في الحساب الخاص بالبنك لاستحقاق المستفيد، مع العلم أنه يتم صرف دفعات البرنامَج في الأول من كل شهر ميلادي.

خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

حتى تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عليك أولاً الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية:

عند الدخول على الصفحة الرئيسية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إدخال كل من (رَقْم الهُوِيَّة الوطنية، ورقم السجل المدني، تاريخ ميلاد رب الأسرة) في الخانة المخصصة لها.

ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

بعد ذلك عليك كتابة كلمة المرور.

اضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم انقر على زر “تسجيل”.

وهنا سيتم إرسال كود التفعيل عبر الهاتف المحمول الخاص بك.

حيث أن ذلك الكود يساعدك على الدخول برقم الهُوِيَّة وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

وأخيراً تكون قد قمت بالتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بنجاح.

يمكنك متابعة جميع أخبار موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وكيفية متابعة طلب جديد من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، أو التواصل مع خدمة العملاء.