نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج التمويل الشخصي براتب ألفي ريال فقط من الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي براتب ألفي ريال هو أحد الخدمات المصرفية المريحة التي يقدمها البنك للعملاء للأفراد وأصحاب الحسابات الجارية ومنتجات التمويل الشخصي ومنتجات سداد الديون، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أقدم المؤسسات المصرفية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، والذي بدوره يقدم الكثير من الخدمات المصرفية متضمنة البطاقات الائتمانية بأنواعها، إلى جانب منتجات التمويل بكافة اشكالها. التمويل الشخصي براتب ألفي ريال تمويل شخصي 200،000 ريال سعودي لمدة 5 سنوات بمعدل 3.40٪ سنوياً على أقساط شهرية بمبلغ 1950 ريال.

150،000 ريال سعودي للتمويل الشخصي على مدى 5 سنوات بمعدل هامش سنوي 3.40٪ وأقساط شهرية 2،925 ريال.

قيمة التمويل الشخصي 80،000 ريال سعودي بدفع أقساط على مدار 5 سنوات ، 3.40٪، بإجمالي مبلغ 1560 ريال. ماهي معايير الحصول على قرض الراجحي الحد الأقصى للعمر للعملاء عند تسديد الدفعة النهائية هو 60 للموظفين و 70 للمتقاعدين.

يعمل العميل في إحدى الجهات التي يحددها مصرف الراجحي.

الحد الأدنى لدخل العميل 2.000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للدخل للمقيمين في المملكة العربية السعودية 5.000 ريال.

شهادة راتب مع ختم رسمي صادر من وحدة العمل.

أن يكون العميل حاصلًا على الجنسية أو إقامة سارية المفعول في المملكة.

تقدم بطلب للحصول على عروض تمويل الراجحي الجديدة من خلال تطبيق الراجحي للهاتف المحمول الجديد.

الجديدة من خلال تطبيق الراجحي للهاتف المحمول الجديد. يحق للمواطنين والمقيمين في السعودية التقدم بطلب للحصول على عرض تمويل الراجحي الجديد مرة واحدة.

يمكن للعملاء الذين لديهم بطاقة فيزا الراجحي الائتمانية أو بطاقة الخصم الشهرية الاستفادة من منتج تمويلي إضافي بقيمة 500 ريال.

التفعيل بدلاً من تأجيل سداد المستحقات الشهرية لبطاقة الائتمان.

يشترط أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى مصرف الراجحي أو إحدى بطاقاته المصرفية. ماهي مميزات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي أطلق مصرف الراجحي تمويل الراجحي الوطني بالمزايا الآتية: تمويل يتناسب مع ضوابط الشريعة الإسلامية. يوفر الوصول إلى تمويل جديد للمقيمين والمواطنين. تبدأ النسبة المئوية السنوية لبرنامج التمويل الوطني “1” من 3.40٪ ، وتبدأ النسبة المئوية السنوية للتمويل الوطني “2” من 3.89٪. يحصل العملاء على 100،000 نقطة مكافأة و 500 ريال سعودي من خلال المنتج التمويلي لبطاقة الراجحي. تقديم هدايا مميزة للعملاء خلال 20 يوم عمل من تاريخ التمويل. استرداد نقدي على الرسوم الإدارية لتمويل المنتجات على بطاقات الائتمان النشطة والفعالة. فترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات أو بما يعادل 60 شهرًا. بالمقارنة مع عروض التمويل الأخرى من البنوك الأخرى ، فإن معدل الهامش السنوي للمرابحة أقل. كيف اطلب التمويل الشخصي تقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من خلال برنامج بنك الراجحي.

احصل على التمويل من خلال زيارة صفحة تمويل الراجحي الجديد أو عبر أحد فروع الراجحي، مع الأخذ بعين الاعتبار أخذ المستندات التي تحتاجها للحصول على القرض.

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