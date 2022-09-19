نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث مثلت الوزارة في توقيعها وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان بن جريس الجريس، فيما مثل جانب الهيئة سعادة نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العقيّل.

أهداف الأتفاقية

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق التكامل وفق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير المبادرات والفرص التنموية التي تُقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المجالات التعليمية والصحية والإسكان، والتعاون في مشاريع التأهيل لسوق العمل كمشاريع صناديق القروض الإنتاجية، ومشاريع تأهيل السيدات لحضانة الأطفال وغيرها. ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى بناء العلاقات التكاملية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها.

ماهو قرض الضمان الاجتماعي

قرض الضمان الاجتماعي هو عبارة عن برنامج تمويل يقدم لفئة معينة من المواطنين ذوي الحاجة وفق شروط وضوابط محددة.

أنواع القروض

تمويل الترميم.

التمويل الخاص بالزواج.

تمويل الأسرة.

برنامج كنف.

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يجب على الشخص المتقدم أن يحمل جواز سفر سعودي أي يحمل الجنسية السعودية.

يجب ألا يكون مقيم خارج حدود المملكة ومستقر في السعودية.

أن يكون غير مستفيد من أي دعم من وزارة الإسكان سواء مبادرات أو برامج مساعدة.

يشترط على المتقدم أن يزيد عمره عن خمسة وعشرين عاما.

أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك مسكن خاص به أو يعيش فيه.

يشترط عدم وجود مصدر دخل ثابت بشكل شهري يزيد عن ثلاثة آلاف ريال شهريا.

يسمح للمطلقة بالتسجيل في حال أن مدة طلاقها لا تزيد عن سنتين لحضانة أطفالها.

في حال عدم وجود ملكية سكن خاصة للمطلقة يجب إرفاق الأوراق التي تثبت ذلك.

أن تكون الأرملة أو المطلقة المتقدمة مسجلة ومستفيدة من الضمان الاجتماعي

الموافقة على جميع شروط وزارة الإسكان، ومنها خصم مئتان ريال.

شهري من راتب الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقدم.

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