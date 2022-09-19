نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين 1444 شروط الحصول على قرض العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين طريقة الحصول على قرض العمل الحر بدون فوائد للعاطلين والموظفين يقدم برنامج قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من العروض التنموية للاحتفال باليوم الوطني 92 في السعودية، فقد أعلن البنك إمكانية الحصول على تمويل نقدي حتى 120 الف ريال سعودي دون أن يتم دفع أي فوائد مالية إضافية على هذا المبلغ التمويلي كما انه اوضح بعد الشروط والضوابط للحصول على هذا التمويل ومن أهمها إصدار وثيقة عمل حر والتي تكون من خلال وزارة الموارد البشرية، حيث أن قرض العمل الحر متوفر للعاطلين عن العمل والطلاب والموظفين الذين تكون رواتبهم اقل من 20,000 ريال سعودي وسوف نتعرف على شروط التقديم الى هذا القرد بالتفاصيل وكيفية الحصول عليه من خلال موقع ثقفني.

قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين

عدد كبير من المواطنين في السعوديه يرغبون في التعرف على الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر المخصص للعاملين والموظفين والطلاب في السعودية، حيث يتم التقديم للحصول على الموافقة المطلوبة من خلال بنك التنمية الاجتماعية من خلال توافر بعض الشروط طــ والضوابط والتي منها ما يأتيي

يحتاج دفع الرسوم الاداريه لا تتخطى 6000 ريال سعودي للحصول على رد العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

يتم طلب التمويل النقدي على قرض العمل الحر لتوفير الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

توفير الدخل الذي لا يكون أكثر من 20,000 ريال سعودي اذا كان المتقدم يعمل في القطاعات الحكوميه او الخاصه بالمملكه.

يجب أن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة وتكون معتمده من وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين

يصل قرض بدون كفيل للعاطلين والموظفين إلي مبلغ 120,000 ريال سعودي بعد موافقة العمل الحر الذي يتبع بنك التنمية الاجتماعية ويمكن ان يحصل عليها شخص بدون اي فرد اقساط إضافية ويكون بأقساط شهريه ميسره على 40 شهرا فهو يمتلك عدد من المميزات والتسهيلات على النحو التالي: