تفاصيل اتفاق بنك التنمية الاجتماعية مع الموارد البشرية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

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عمر شويل - جدة ننقل لكم تفاصيل توقيع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقا مع وزارة الموارد البشرية من أجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، حيث جاء التعاون المشترك بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برعاية نائب الوزير لقطاع التنمية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي.

اتفاق بين وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية لدعم مستفيدي الضمان

يذكر أن الإتفاق جاء من أجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، حيث تتيح تلك الإتفاقية القيام بتقديم محجموعة من البرامج التمويلية والتدريبية والتأهيلية من أجل مساعدة مستفيدي الضمان على الدخول في سوق العمل بشكل كبير.

كما تتيح الاتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية إلى الدخول في سوق العمل لمستفيدي الضمان وتمكينهم بشكل كبير من كل منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.

هذا وتعمل وزارة الموارد البشرية بشكل دائم من خلال تلك الإتفاقيات مع بنك التنمية الاجتماعية إلى الوصول إلى أعلى المستويات مع مختلف القطاعات من أجل تحقيق كل المستهدفات والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، هذا وتسهم تلك الإتفاقات في تمكين الفرد والمجتمع في تعزيز المسئولية المجتمعية بشكل كبير.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن الضمان الاجتماعي المطور قد حدد موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والمقرر له في الثاني من أكتوبر المقبل، حيث تهدف دفعات معاش الضمان الاجتماعي إلى تقليل الفجوات بين المواطنين من أجل خلق حزمة من المساعدات في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وسط حالة من التطور والتي يشهدها الضمان الاجتماعي المطور.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى طوال الوقت إلى التطوير من خلال عقد إتفاقيات مماثلة مع بنوك مختلفة، وتأتي تلك الإتفاقيات من أجل مساعدة مستفيدي الضمان الإجتماعي على الإنخراط في سوق العمل وهو مايقلل العبئ عن كاهل المملكة في تلك المساعدات ليتحول مستحقي الضمان من مستفيدين إلى منتجين داخل المملكة العربية السعودية من أجل المساهمة في سوق العمل بشكل كبير.