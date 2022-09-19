نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية السعودية تجيب.. كم باقي على موعد صرف معاش التقاعد 1444هـ – 2022م؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد صرف معاش التقاعد الخاص بالقطاع الحكومي الخاص بمتقاعدي الوظائف العسكرية، حيث أن معاش التقاعد هو راتب شهري يتم حصول الشخص المتقاعد عليه حتى يكون لديه دخل ثابت يمكنه من خلاله التكيّف مع ظروف الحياة المعيشية الصعبة، ويهتم المواطنون بشكل كبير إلى معرفة موعد صرف الرواتب وسنوضح لكم موعد الصرف وفقًا لما حددته المالية السعودية إلى كل المستفيدين من الراتب.

ما هو موعد صرف معاش التقاعد لعام 1444هـ – 2022م؟

حددت وزارة المالية السعودية جدول خاص بصرف معاش التقاعد للمستفيدين في قطاع السعودية الحكومي والجدول جاء كالآتي:-

صرف شهر أغسطس يكون في يوم الثامن والعشرين من أغسطس أي الموافق الأول من صفر 1444هـ.

بينما شهر سبتمبر يكون موعد الصرف في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من سبتمبر 2022م أي الأول من ربيع الأول 1444هـ.

وبالنسبة إلى صرف شهر أكتوبر فموعد الصرف يكون في يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من أكتوبر 2022م أي الأول من ربيع الثاني لعام 1444هـ.

وموعد الصرف الخاص بشهر نوفمبر يبدأ من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من نوفمبر 2022م أي الثالث من شهر جمادي الأول عام 1444هـ.

وأخيرًا شهر ديسمبر فمن المقرر أن يتم صف الراتب في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من ديسمبر 2022م أي الثالث من جمادي الآخر لعام 144هـ.

طرق التواصل مع وزارة المالية السعودية

يمكنكم التواصل مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية من خلال القم الموّحد وهو 19990 أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة .

حالات إيقاف صرف معاش التقاعد في السعودية