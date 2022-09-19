نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية ونهاية إجازة اليوم الوطني 1444 في القطاعين الخاص والحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من أهم أيام السنة بالنسبة لمواطني المملكة العربية السعودية، ويعتبر من الأيام الوطنية التاريخية للمملكة حيث يوافق ذكرى وحدة المنطقة، وإعادة تسمية المملكة العربية السعودية وتغيير مدينتي الحجاز ونجد وباقي المدن إلى المملكة العربية السعودية يتوافق تاريخ اليوم مع 23 سبتمبر من كل عام، وذلك لاستيعاب يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية لجميع المؤسسات العامة والخاصة في هذه الحالة يتم تعويضهم في يوم آخر مثل السبت أو الخميس، بحسب الجهة الرسمية المسؤولة عن الإجازات في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم.

الاحتفال باليوم الوطني في السعودية لعام 1444

أعلنت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية على موقعها الرسمي أن إجازة القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس. وهذا يعني أن الإجازة ستكون يومين بتكلفة، وقالت وزارة التعليم على موقعها الإلكتروني إن إجازة الطلاب ستستمر أربعة أيام، من الأربعاء 21 سبتمبر إلى السبت 24 سبتمبر، وتستضيف المملكة مجموعة متنوعة من الاحتفالات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والرحلات البحرية والألعاب النارية والنوافير المشرقة، هذا وأن الكثير من الأشخاص السعوديين ينتظرون هذا اليوم من أجل إقامة الاحتفالات وإدخال الفرحة والسرور عليهم، نظرًا لكونه يعد من أفضل الايام التي تمر على المملكة العربية السعودية، ويتم فيه توزيع الكثير من الهدايا المختلفة التي يعشقها ملايين السعوديين والوافديين بأرخص الاثمان كما أنه يتم عرض الكثير من السلع والخدمات بأسعار مخفضة للغاية.

اليوم الوطني 92

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو أحد الأعياد الوطنية الرسمية للمملكة العربية السعودية، وفيه العديد من الاحتفالات والتقاليد، بما في ذلك الاحتفالات والمناسبات التي تقام في جميع أنحاء المملكة، ويحتفل به كل من القطاعين العام والخاص، وهو عطلة رسمية للمدارس والكليات تحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الصادر عن الملك المؤسس عبد العزيز رقم 2716 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1315 هـ الموافق 23 سبتمبر 1932.

عروض اليوم الوطني السعودي 1444 هـ

من مميزات العيد الوطني أن هناك العديد من العروض التي تقدمها الفنادق الكبرى لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بأجمل الأوقات في فنادق الخمس نجوم، لذلك فإن العديد من المحلات والأسواق سيكون لديها عروض وخصومات على الأسعار، هذا كل شيء في هذه المناسبة الخاصة ومن بين هذه الفنادق:

منتجع شاطئ الدانة: يعتبر من أرقى وأفخم العروض في منطقة الدانة بالمملكة، هذا المنتجع يوفر أساسيات الهدوء والاسترخاء.

عروض جرير: في اليوم الوطني السعودي تقدم جرير العديد من العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف، منها:

هاتف Samsung Flip القابل للطي بخصم 2٪ على سعر 6599 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 12٪ على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل التالي من MSI حوالي 8000 ريال سعودي.

يحصل iPhone 13 على خصم 5٪ ليصل السعر إلى 3599 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 60٪ على شاشة APG Nano75 بسعر 2999 ريال سعودي.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يشارك السعوديون في العديد من الأنشطة مثل: