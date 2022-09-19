نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض العثيم اليوم وتخفيضات على الكثير من المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم لفترة محدودة خلال شهر سبتمبر في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية التي تصل إلى 40% على الكثير من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وجميع ما يحتاجه العملاء بأرخص الأسعار، وتوفر العديد من المنتجات التي تحتاجها الأسر، ولذلك سنتعرف على أفضل عروض العثيم الإلكترونية والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية.

أحدث عروض العثيم خلال شهر سبتمبر

توفر هايبر ماركت العثيم بالمملكة العربية السعودية والذي يعد من أكبر الماركات في المملكة أفضل العروض والخصومات على السلع الغذائية ومن أهمها:

المنتج السعر أرز باب الهند 5 كيلو 52.95 ريال سعودي أرز أبو كاس مزة بسمتي 5 كيلو 42.50 ريال سعودي أرز الشعلان بسمتي 20 كيلو 163.00 ريال سعودي أرز هالي مصري 5 كيلو 31.00 ريال سعودي معجون طماطم سعودي 8× 135 جرام 14.95 ريال سعودي سمن فارم 800 جرام 49.95 ريال سعودي شكولاته نوتيلا برطمان 825 جرام 36.95 ريال سعودي

عروض العثيم ليوم الاثنين

يثدم العثيم بجميع فروعها أكبر العروض والتخفيضات في المملكة العربية السعودية على السلع الطازجة حتى نفاذ الكمية ومن أبرز هذه العروض كالتالي:

المنتج السعر ورق عنب محشي الخليج 2 كيلو 30.95 ريال سعودي رنجة البحار مدخنة 44.85 ريال سعودي زيتون كوليفا أسود 5 كيلو 105.95 ريال سعودي دجاج الفروج الذهبي 850/ 751 جرام 16.50 ريال سعودي دجاج فقيه 900 جرام طازج 19.25 ريال سعودي بيض كبير قطينة 30 حبة 18.28 ريال سعودي كبدة دجاج طازجة اليوم 400 جرام 7.95 ريال سعودي لحم بقر برازيلي مبرد 37.95 ريال سعودي لحم غنم نعيمي 75.95 ريال سعودي لحم حاشي بالعظم طازج 34.95 ريال سعودي

عروض العثيم الأسبوعية

ولأن العثيم أقوى هايبر ماركت في السعودية يتيح لعملائه أفضل العروض الأسبوعية ومن أبرزها: