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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض العثيم اليوم وتخفيضات على الكثير من المنتجات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم لفترة محدودة خلال شهر سبتمبر في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية التي تصل إلى 40% على الكثير من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وجميع ما يحتاجه العملاء بأرخص الأسعار، وتوفر العديد من المنتجات التي تحتاجها الأسر، ولذلك سنتعرف على أفضل عروض العثيم الإلكترونية والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية.
أحدث عروض العثيم خلال شهر سبتمبر
توفر هايبر ماركت العثيم بالمملكة العربية السعودية والذي يعد من أكبر الماركات في المملكة أفضل العروض والخصومات على السلع الغذائية ومن أهمها:
|المنتج
|السعر
|أرز باب الهند 5 كيلو
|52.95 ريال سعودي
|أرز أبو كاس مزة بسمتي 5 كيلو
|42.50 ريال سعودي
|أرز الشعلان بسمتي 20 كيلو
|163.00 ريال سعودي
|أرز هالي مصري 5 كيلو
|31.00 ريال سعودي
|معجون طماطم سعودي 8× 135 جرام
|14.95 ريال سعودي
|سمن فارم 800 جرام
|49.95 ريال سعودي
|شكولاته نوتيلا برطمان 825 جرام
|36.95 ريال سعودي
عروض العثيم ليوم الاثنين
يثدم العثيم بجميع فروعها أكبر العروض والتخفيضات في المملكة العربية السعودية على السلع الطازجة حتى نفاذ الكمية ومن أبرز هذه العروض كالتالي:
|المنتج
|السعر
|ورق عنب محشي الخليج 2 كيلو
|30.95 ريال سعودي
|رنجة البحار مدخنة
|44.85 ريال سعودي
|زيتون كوليفا أسود 5 كيلو
|105.95 ريال سعودي
|دجاج الفروج الذهبي 850/ 751 جرام
|16.50 ريال سعودي
|دجاج فقيه 900 جرام طازج
|19.25 ريال سعودي
|بيض كبير قطينة 30 حبة
|18.28 ريال سعودي
|كبدة دجاج طازجة اليوم 400 جرام
|7.95 ريال سعودي
|لحم بقر برازيلي مبرد
|37.95 ريال سعودي
|لحم غنم نعيمي
|75.95 ريال سعودي
|لحم حاشي بالعظم طازج
|34.95 ريال سعودي
عروض العثيم الأسبوعية
ولأن العثيم أقوى هايبر ماركت في السعودية يتيح لعملائه أفضل العروض الأسبوعية ومن أبرزها:
|المنتج
|السعر
|كيوي 1 كيلو
|8.95 ريال سعودي
|أناناس للحبة
|5.95 ريال سعودي
|عنب 1 كيلو
|6.95 ريال سعودي
|لحم عجل بلدي بدون عظام ا كيلو
|49.95 ريال سعودي
|لحم خروف بربربي بالعظام ا كيلو
|52.95 ريال سعودي
|مفروم بقر برازيلي مبرد 1 كيلو
|24.95 ريال سعودي
|مرتديلا أمريكانا بقر بالزيتون 1كيلو
|36.95 ريال سعودي
|جبن انكور فيتا
|13.95 ريال سعودي
|جبن رومي تشير لاند الكمون 1 كيلو
|47.95 ريال سعودي
|1 علبة لبنة فيرست تشويز 1 كيلو
|16.95 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض العثيم اليوم وتخفيضات على الكثير من المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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