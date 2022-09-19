نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر وخدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية بشكل إلكتروني عام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة أبشر هي نظام إلكتروني قد قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاقها بهدف مساعدة المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين في المملكة بتسهيل إجراء المعاملات الخاصة بهم وهذا بلا داعي إلى مراجعة الإدارات، كما إنها تعمل على ربط أكثر من 80 جهة حكومية وكذلك خاصة بشكل إلكتروني كما إنها تقوم بتقديم أكثر من 300 خدمة إلكترونية على مدار 24 ساعة كما ذكرنا سابقاً، وهذا يجعل المواطنين يستغنوا عن التعاملات الورقية بشكل نهائي كما إنه تعمل بشكل جاهد على أن ترفع جودة الحياة لدى المواطنين والمقيمين كما إنها تعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد المبذول من أجل إنجاز أي مهمة مطلوبة من المواطن أو المقيم.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية بشكل إلكتروني :-

ومن أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، هناك عدد من الشروط اللازم توافرها لدى الشخص الراغب في تجديد بطاقته وتلك الشروط هي :-

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. أن يكون قد تبقى على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية حوالي 180 يوم أو أقل من ذلك. أن تكون الصورة الشخصية لدى الراغب في تجديد البطاقة مستوفية لكافة الشروط التي قد تم طلبها من قبل الموقع الرسمي للمنصة. أن يكون المتقدم قد قام بتسديد جميع الغرامات المالية التي تم تسجيلها لدى وزارة الأحوال المدنية. وأخيراً أن يكون العنوان الوطني التابع للمتقدم معتمد ضمن نطاق توصيل البريد السعودي (سبل).

كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية بشكل إلكتروني :-

ومن أجل التجديد في بطاقة الهوية الوطنية، هناك عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل التجديد بشكل صحيح وتلك الخطوات هي :-