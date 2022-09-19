خطوات التسجيل في منح الأرض السعودية المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والهدف منها 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشؤون البلدية بالمملكة العربية السعودية ،عن كيفية الإستعلام عن منح الأرض المقدمه منها ،والخطوات المتبعة للإستعلام من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي،حيث أن عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول علي قطعة أرض بالمملكة العربية السعودية، يبحثوا عن طريقة إلكترونية ،للإستعلام عنها، فقد تم إتاحة هذه الخدمة الإلكترونية ،في ظل سعى الحكومة السعودية ،لإتاحة كافة الخدمات ،بطريقة إلكترونية ،من اجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الهدف من منح الأرض المقدمة من وزارة الشؤون البلدية 1444

فإن من الأرض المقدمة من السؤون البلدية السعودية ،الهدف منها مساعدة المواطنين السعوديين ،من أجل توفير عيشة كريمة لكافة المواطنين السعوديين ،وسعى الحكومة السعودية في تقديم كافة المساعدات المادية ،والمعنوية للمواطنين السعوديين ،ويمكن الإستعلام عن هذه المنحة بشكل إلكتروني ،عبر موقع وزارة البلدية السعودية، دون الحاجة للذاهب إلي مكاتب العمل الرسمية ،من أجل توفير الوقت ،والجهد للمواطنين بالمملكة.

الخطوات المتبعة للتسجيل في منح الأراضي بالسعودية 1444

يمكن التسجيل في منح الأراضي بالمملكة العربية السعودية ،ولكن لابد من أتباع عدة خطوات للتسجيل ،وهذه الخطوات تم وضعها من قبل وزارة الشؤون البلدية السعودية ،وهذه الخطوان تتمثل في:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون البلدية السعودية.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني.

وبعدها يتم إختيار أيقونة الخدمات الإلكنرونية.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة خدمات الأفراد.

ثم يتم الضغط علي أيقونة الإستعلام عن الأوامر السامية.

وبعدها يتم تحديد خانة تنفيذ الخدمة.ثم يتم كتابة رقم السجل المدني ،ورمز التحقيق المرئى، في الخانة المخصصة لهم.

وأخيرا:سوف يتم عرض كافة البيانات المراد الإستعلام عنها في بضع ثوان.

تقدم الحكومة السعودية العديد من المساعدات المادية ،والمعنوية للمواطنين ،من أجل تحقيق العدل ،والمساواة ،والأرتقاء بالمستوي المعيشى للمواطنين ،ولذلك فإنها تقوم بتقديم منح الأراضي للمواطنين ،الذي يرغب في الحصول عليها العديد من المواطنين السعوديين ،في كافة أنحاء المملكة ،ولذلك فإن عدد كبير من المواطنين السعوديين قاموا بالتقديم علي هذه المنحة بطريقة إلكترونية،ودون الحاجو للذهاب إلي مكتاب العمل بالمملكة ،حيث تعمل الحكومة السعودية دائما علي سلامة ،و راحة المواطنين بالمملكة.