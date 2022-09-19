نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد رسوم الاختبار بموقع المركز الوطني للقياس qiyas في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد رسوم الاختبار، فقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الخطوات الأساسية التي يجب القيام بها من أجل سداد رسوم الاختبار عن طريق خدمة “سداد” وهي واحدة من الخدمات التي تحرص هيئة تقويم التعليم والتدريب علي توفيرها لجميع المستفيدين من خدماتها عبر منصة الخدمات الإلكترونية لاختبارات مركز قياس الوطني، حيث تسعي دائماً إلى توفير جميع الخدمات التي تعمل علي تسهيل المعاملات دون ضياع الكثير من الوقت وأداء الخدمة بشكل إلكتروني سريع في أي وقت ومن أي مكان يرغب به كل شخص، وعبر خطوات إلكترونية سريعة سوف نوضح لكم طريقة سداد رسوم الاختبار.

سداد رسوم الاختبار بالمركز الوطني للقياس

تم التوضيح من جانب الهيئة، بأن الخدمة تساعد المستفيد من سداد رسوم الاختبار المسجل عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، ويتم السداد بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية:(المركز الوطني للقياس).

الضغط علي تبويب (ملف المستفيد).

الدخول إلى الملف الشخصي عن طريق خدمة فواتير سداد، ويكون هذا الأمر هو أمر فوري بموقع المركز الوطني للقياس.

تحديد الاختيار علي تبويب (الاختبارات المُسجلة).

ثم بعد ذلك يجب أن يتم الضغط على تبويب (تسديد) بأسفل الاختبار الذي يرغب المُستفيد أن يقوم بسداده.

يجب أن يتم تحديد اختيار طريقة الدفع (فواتير السداد).

ثم اتباع الطريقة الخاصة بتسديد المقابل المالي.

بعد ذلك سوف يظهر رقم الفاتورة ويتم إرسال رسالة نصية على الرقم الخاص بالجوال يحتوي على رقم الفاتورة.

المركز الوطني للقياس تسجيل دخول

يستطيع جميع المستفيدين في المملكة أن يقوموا بتسجيل دخول منصة المركز الوطني للقياس، من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجميع إلكترونيا، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: