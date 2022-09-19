هل توفي الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال بعد تحركة أمس؟

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عمر شويل - جدة انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن حقيقة وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، خاصة وأن الأمير النائم يحظى بشعبية كبيرة بسببه، لدرجة أن العالم العربي أثار اهتمامه الكثير من الناس وهي قصة مؤثرة وبقائه على قيد الحياة بعد سنوات من الغيبوبة، حي انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي روايات عن وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال إثر إصابته بنزيف رئوي حاد.

حقيقة وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

وبخصوص وقائع وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال وانتشار أنباء وفاته، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من العائلة المالكة السعودية، حتى على صفحات وسائل الإعلام الرسمية. التزم والد الأمير، الأمير خالد، وشقيقته الأميرة ريما بن طلال، وكذلك المستشفى الذي يعالج فيه، الصمت على وفاة الأمير النائم الأمير الوليد بن خالد بن طلال، حيث أن خبر وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال ينتشر من حين لآخر، فيتبين بعد ذلك أن الأمر برمته مجرد إشاعة لا علاقة لها بالحقيقة. وقد أعربت عائلة الأمير النائم عن استيائها الشديد من شائعات وفاته، في دعوتها للشفاء والشفاء من غيبوبته وهو يرقد بلا حراك في سريره.

قصة الامير النائم في السعودي

الأمير النائم هو الأمير الوليد بن طلال نجل رجل الأعمال خالد بن طلال وابن شقيق رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية، وتعود قصة الأمير النائم إلى عام 2005. أثناء دراسته في كلية عسكرية في لندن، تعرض لحادث سيارة تسبب في نزيف حاد في الدماغ وتركه في غيبوبة طويلة لمدة 17 عامًا تقريبًا، ورفض والده الملياردير خالد بن طلال إزالة الجهاز عن ابنه وأكد إيمانه بأن الله قد كتب له حياة جديدة بعد الحادث المأساوي، لكان قد مات بعد الحادث، ومنذ وقوع الحادث، ظل الأمير النائم تحت جهاز التنفس الصناعي وهو في حالة وفاة إكلينيكية، لكنه كان يتحرك بالفعل، لكنه لا يزال في غيبوبة.