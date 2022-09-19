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عمر شويل - جدة وظائف وزارة الخارجية، كيفية التقديم للرجال والنساء 1444، من الوظائف التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين هي الوظائف الحكومية من وزارة الخارجية. ذلك بهدف التعيين في وزارات المملكة العربية السعودية، والتي تستقطب ما يناسبها من كوادر بشرية لملئ الوظائف الشاغرة بها في مختلف فروعها بالمملكة.

ما هو نظام جدارة

جدارة هي منصة توظيف إلكتروني لمختلف وظائف المملكة. حيث يوظف شباب الخريجين بياناتهم الخاصة ومؤهلاتهم وخبراتهم، ويقدموا على الوظائف التي يعلن عنها كل فترة. تتميز المنصة بمجموعة من الميزات منها:

يتاح النظام يومياً من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.

تقدم خدمات النظام مجانياً تماماً دون أي رسوم.

شروط التسجيل في منصة جدارة

للتسجل في نظام جدارة للتوظيف لا بد من توافر مجموعة من الضوابط والشروط في المسجل، وقد جاءت هذه الشروط كالتالي:

لا بد من حصوله على شهادة البكالوريوس من المملكة خلال كلية معتمدة.

يجب إرفاق معادلة المؤهل العلمي في حال حصوله عليه من خارج المملكة.

يشترط ألا يشغل المسجل لأي وظيفة رسمية.

لا بد من توفير المستندات المطلوبة للوظيفة التي قدم عليها.

وظائف وزارة الخارجية 1444

أعلنت وزارة الخارجية عن إتاحة 210 وظيفة للرجال والنساء في تخصصات متعددة عبر منصة جدارة، بالمرتبة (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة). وقد جاءت التخصصات المطلوبة في تلك الوظائف كالتالي:

التعاون الدولي.

الوثائق والمحفوظات.

الهندسية.

المالية.

الترجمة.

الإعلام.

القانون.

التقنية.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الخارجية 1444

لا بد أولاً من أن تدخل على منصة التوظيف جدارة.

تأكد من صحة البيانات الخاصة بك، وإذا وجد أي اختلاف يمكنك أن تقدم اعتراض كي يتم دراسته من المختصين بالوزارة.

أما في حال صحة بياناتك يمكنك الضغط على ( التقديم على الإعلانات الوظيفية).

أي طلب غير مطابق سيتم استبعاد ه في حال الترشيح.

قم بالضغط على المربع المخصص للدخول لإعلان التوظيف.

قم باختيار الوظيفة المعلنة التي ترغب فيها، ثم احفظ الطلب.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الخارجية 1444

تم الإعلان على أنه سوف يتم البدء في التقديم بوظائف الوزارة الخارجية من يوم السبت 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م وينتهي يوم الأربعاء 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م. يجب تعبئة بيانات التقديم خاصتك بكل دقة لضمان قبول طلب التوظيف. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.