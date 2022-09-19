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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الحرس الوطني السعودي 1444 شروط القبول في الحرس الوطني في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني السعودي 1444 هناك عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني عن الشروط المطلوبة للقبول به حيث تم الاعلان عن بداية التسجيل في وظائف الحدود للرجال 1444 بعد أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود وكيل رقيب رقيب وعريف وايضا اعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين لذلك سوف نعرض طريقة الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1444 من خلال موقع ثقفني.
نتائج الحرس الوطني
تحرص وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لتسهيل عملية التقديم وحيث يكون ذلك من خلال الخطوات التالية
- من خلال الضغط على الرابط الرسمي للنتائج حرس الوطني
- ثم يقوم المتقدم بالضغط على تسجيل الدخول.
- ثم يجر اختيار المتقدم نتائج الترشيح.
- ثم يجب علي المتقدم أن يقوم بإدخال رقم الطلب الذي استلمه اثناء التقديم.
- ثم يجب على المتقدم أن يختار عرض نتائج القبول الأولي.
شروط القبول في الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية أعلنت عن بعض ضوابط وشروط التي يجب أن تتوفر فيه الطلاب المتقدمين ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون السجل الجنائي الخاص بالمتقدم خالي من أي قضايا
- يجب أن يمتلك حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
- يجب أن يكون له أي سجلات جنائية.
- يكون من مواطني المملكه العربيه السعوديه ويقيم بها ومستقر على أراضي المملكة
- يجب ان لا يكون متزوج من سيدة اجنبيه الجنسيه.
- يجب أن يجتاز اختبارات المقابلات الشخصية واختبارات الطبيه و الصحيه والبدنيه.
- يجب أن يجتهد اختبار المعلومات العامة
- يجب أن يتصف بمواصفات بدنية معينة مثل الطول والوزن حيث لا يكون أقل من 165 سم ويكون الوزن 52 ولا يتجاوز ال 90.
- يجب أن يجتاز جميع اختبارات اللغة الانجليزية
- واجب ان يكون عمره متقدم اكثر من 17 عاما وأقل من 22 عام.
- يجب ان يكون حاصل في الثانوية العامة بحد أدنى 80%.
- يجب ان تكون درجاته في الاختبارات أكثر من 60%.
- يتم استثناء من شرط المقيمين خارج المملكه الأبناء الذين يعمل والدهم في السلك الدبلوماسي خارج أراضي المملكة.
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