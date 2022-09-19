نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جدارة للتقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444 للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط جدارة للتوظيف؛ وذلك عقب إعلان وظائف وزارة الخارجية 1444 للنساء والرجال، الذي كشفت فيه عن رغبتها في عدد من المتقدمين لشغل 210 وظيفة في مختلف التخصصات، ولكن مع ضرورة التوافق مع شروط وظائف وزارة الخارجية المعلن عنها، وتعليمات القبول المبدئي والنهائي، وتوافر المؤهل العلمي المطلوب في المتقدمين، حيث أنه من المقرر أن يتم تعيين المقبولين على الدرجات من الدرجة الخامسة حتى الثامنة.

جدارة وظائف وزارة الخارجية 1444

تبدأ منظومة جدارة للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على وظائف وزارة الخارجية في المواعيد المعلن عنها، حيث يتم تفعيل الرابط الإلكتروني eservices.masar.sa في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم السبت الموافق 28 صفر 1444، ويستمر التقديم متاح أمام الراغبين بالالتحاق بالوظائف الشاغرة حتى مطلع الشهر القادم، الموافق 2 ربيع الأول.

لذلك ينبغي مراجعة الشروط جيدًا، وتعليمات التقديم والقبول جيًدا، قبل الانتقال إلى رابط جدارة للتوظيف، وتعبئة بيانات طلب التقديم على وظائف وزارة الخارجية؛ وذلك لأنه في حالة تسجيل بيانات غير صادقة غرضها التضليل، يتسبب ذلك في استبعاد الطلب مهما كانت مرحلة التوظيف.

شروط وظائف وزارة الخارجية

كشفت وزارة الخارجية عن شروط التقديم على الوظائف المعلن عنها عبر رابط جدارة، نذكر منها:

يجب اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

حضور المقابلة الشخصية، حيث أنه سيتم دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة.

معادلة الشهادة العلمية من وزارة التعليم في حال صدورها من خارج المملكة.

يتوقف الترشيح على أعلى معدل فيما يفوق 50%، وفي حالة تساوى المتقدمين، سيكون الترشيح للأحدث تخرجًا.

كذلك الترشيح يعتمد على الأعلى نقاط في المقابلات الشخصية، ويأتي معاير الأحدث بالتخرج هو الفيصل في حالة التساوي.

يستبعد المرشح الذي تختلف بياناته عن المستندات الرسمية؛ لذلك تتم المطابقة خلال المقابلة الشخصية.

التقديم على وظائف وزارة الخارجية

يتم التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444 للرجال والنساء عبر رابط جدارة للتوظيف، بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منظومة جدارة للتوظيف. كتابة بيانات الدخول المطلوبة، أو اختيار تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. التأكد من صحة البيانات ومراجعتها، ثم تحديث بيانات جدارة في حالة الاختلاف. البحث في الإعلانات الوظيفية عن وظائف وزارة الخارجية لذلك. اختيار الوظيفة المطلوبة، والبدء في تعبئة الطلب. الضغط على حفظ الطلب في النهاية.

التخصصات المطلوبة

ينبغي أن يكون المتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية 1444 من النساء والرجال حاملي الشهادة العملية المطلوبة في التخصصات التالية:

الهندسة والترجمة.

الوثائق والمحفوظات.

الإعلام والقانون.

التعاون الدُّوَليّ والإدارة.

الفنية والتقنية.

العلاقات العامة والإدارة.

تعلن وزارة الخارجية عن نتائج الترشيح النهائي بعد المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية، لذلك ينبغي للمقدمين زيارة البوابة للاستعلام عن النتائج.