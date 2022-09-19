نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جود للإسكان التنموي الشروط والاستعلام عن حالة الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جود للإسكان التنموي والشروط المطلوبة والاستعلام عن حالة الإستحقاق. تضم المملكة العربية السعودية عدد كبير ومتنوع من المؤسسات والبرامج وكذلك المبادرات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. حيث تعمل الحكومة السعودية دائما من أجل تقديم مختلف الدعم للمواطن سواء المادي أو المعنوي. وكذلك لتقديم يد العون للمواطنين للتغلب على ظروفهم الصعبة التي تواجههم. كما تعتبر من أهم المؤسسات التي تعمل على خدمة المواطن السعودي هي منصة جود الإسكان. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض شروط التسجيل في المنصة وكذلك خطوات الاستعلام عن حالة الإستحقاق. كما يمكنك التعرف أيضاً على منصة جود لسداد الإيجار تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في المنصة والحالات المستحقة.

التسجيل في جود للإسكان التنموي

تعتبر منصة جود الإسكان من أهم المنصات التي تعمل على مساعدة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المنصة بمساعدة الأسر محدودة الدخل على توفير سكن وكذلك مساعدة الغير قادر على سداد الإيجار. كما تتميز المنصة بكونها تابعة لمؤسسة الإسكان التنموي والهدف الرئيسي منها هو تقديم يد العون للمواطن المحتاج السعودي. ولكي يتمكن المواطن من الحصول على المساعدات من قبل منصة جود هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة سعودي الجنسية

كما يجب أن يتخطى عمر المستفيد عن 25 عام

كما يجب أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي

يشترط أن يكون لديه حساب في برنامج سكني

كما يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة عن 5 أفراد

عدم امتلاك المستفيد سكن خاص به وتقديم ما يثبت ذلك.

خطوات الاستعلام عن الإستحقاق في منصة جود

بعد توافر جميع الشروط المطلوبة لإستخقاق الدعم من قبل منصة جود الإسكان وتقديم الطلب للحصول على الدعم. يتمكن المتقدم للاستعلام عن حالة الإستحقاق لمعرفة الرد على طلبه. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الإستحقاق كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الإستحقاق من قبل منصة جود الإسكان. إدخال رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الهاتف الخاص بالمتقدم ثم النقر على خيار تحقق من استحقاقك وسوف يتم إظهار حالة الإستحقاق وكذلك رقم الهوية.

الخدمات التي تقدمها منصة جود للإسكان التنموي