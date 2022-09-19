انت الان تتابع خبر الداخلية السعودية تُحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة شائعة تعد جريمة كبرى من اليوم وتستوجب التوقيف والإبعاد والسجن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة الداخلية السُّعُودية في بيانها الرسمي كلا من المواطنين والمقيمين من التستر على المخالفين وصرحت بأنها جريمة تستوجب العقوبة بالسجن والغرامة في آن واحد كما أعلنت الوزارة عن حصيلة الحملات الأمنية المكبرة التي طالت مخالفي الإقامة وأنظمة العمل وأمن الحدود .

واستطاعت حملات وزارة الداخلية ضبط 16606 مخالف وفق البيان الرسمي، سواء مخالفي الإقامة أو أنظمة العمل وأمن الحدود كالتالي :-

ضبط 9895 مخالفًا لنظام الإقامة.

وضبط 4422 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وضبط 2289 مخالفًا لنظام العمل.

وجاء في بيان الداخلية أيضًا، عن تمكن أجهزتها من ضبط 362 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطرق غير شرعية، وضبط 19 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة أيضًا بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى القبض على 18 مواطنًا ومقيمًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بالمخالفة مع القانون والتحذيرات المستمرة.

تحذير وطلب

وتضمن البيان كالعادة تحذير لكل من يسهل دخول المخالفين بجميع أنواعهم، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مشددة على العقوبات الفورية للمخالفين التي تصل إلى السجن 15 عامًا والإبعاد خارج المملكة، بالإضافة إلى غرامات تصل لمليون ريال سعودي، بخلاف مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بهم، لأن تلك الجريمة تستوجب التوقيف نظرًا لأنها مخلة بالشرف والأمانة.

أما الطلب فيتمثل في سرعة الإبلاغ عن المخالفين عبر رَقْم 911 الخاص بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقمي 999 و996 الخاصين في ببقية مناطق المملكة