نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخصصات المطلوبة في وظائف الخارجية للرجال والنساء وشروط القبول 1444 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الخارجية يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طرق وشروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية، حيث قامت الوزارة بالكشف عن توافر حوالي 210 وظيفة متاحة لكل من الجنسين رجالًا ونساءً في تخصصات مختلفة وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص بالوزارة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، و سنقوم في مقالنا هذا بالرّد على كل الأسئلة والتساؤلات التي يبحث عنها الشخص الذي يرغب في الحصول على أحد هذه الوظائف.

شروط القبول في وظائف وزارة الخارجية السعودية 2022م

حددت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط التي لابد وأن تكون متوفرة في كل شخص يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة داخل الوزارة والشروط هي كالآتي:-

يشترط أن يكون الشخص المتقدم على الوظيفة سواء كان رجل أو امرأة سعودي الجنسية في أصله ومنشأه.

كما يجب أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية قبل حوالي سنة واحدة قبل تقديم الطلب.

يجب على الشخص المتقدم أن يجتاز كل الاختبارات التي قام بإجرائها وكذلك المقابلة الشخصية التي يجريها.

يقدم المتقدم على الوظيفة كل الأوراق التي تتم مطالبته بها والتي تدعم بياناته التي قام بإدخالها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ينتظر الشخص المتقدم حتى يتم النظر في الطلبات المقدمة ومعرفة ما إذا كنت تليق أو مستحق للوظيفة أم لا ويتم الكشف عن أسماء المقبولين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويجب أيضًا أن يجتاز المتقدم الاختبارات الخاصة بالقدرات المعرفية بنسبة 50% على الأقل.

من الضروري أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة التي تعادلها ويجب أن تكون مختومة من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية.

التخصصات المطلوبة في وظائف الخارجية السعودية

وظائف الخارجية للرجال والنساء حددت وزارة الخارجية السعودية عدد من التخصصات المطلوبة والمتاح التقديم عليها في قطاعها والتخصصات هي قسم المالية، قسم الإعلام، قسم الهندسة، قسم الإدارة، قسم الفنية، قسم الترجمة، قسم التعاون الدولي و أخيرًا قسم الوثائق والمحفوظات و في كل هذه التخصصات يوجد حوالي 210 وظيفة متاحة و يمكنك التقديم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الرابط الخاص به.