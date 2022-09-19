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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الهيئة العامة للأوقاف 2022 وظائف إدارية قانونية تقنية لحملة البكالوريوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن طريق قسم أستقطاب الكفاءات بالهيئة، عن فتح رابط تقديم وظائف الهيئة العامة للأوقاف لحملة شهادة البكالوريوس، للعمل بالهيئة في عدة مناطق بالمملكة وحددت التخصصات المطلوبة والشروط التي يجب توافرها لكل تخصص على حدا، وأعلنت الهيئة أن التسجيل إلكتروني عبر بوابة التوظيف بالهيئة وأعلنت أنها تحتاج لعدد من الوظائف الإدارية والتقنية والقانونية، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الوظائف المطلوبة وشروطها وطريقة التقديم بها، يأتي هذا الإعلان في إطار توجه الحكومة السعودية لتوفير الوظائف للشباب، وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن حاجتها لعدد 210 وظيفة جديدة أيضاً، وكذالك وزارة الشئون الإسلامية أعلنت منذ فترة عن وظائف وتترقب المتقدمين لها إعلان النتائج بين الحين والأخر، كل ذالك في إطار الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030.
رابط تقديم وظائف الهيئة العامة للأوقاف 1444
- الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل.
- النقر على الوظائف المتاحة الآن.
- تسجيل البيانات الشخصية للدخول.
- تحديد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك الدراسي وكذالك خبراتك.
- ملء أستمارة التقديم الإلكترونية الموجودة على الموقع.
- مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها ثم الضغط على تأكيد البيانات وإرسال الطلب.
وظائف الهيئة العامة للأوقاف
|مدير علاقات المستفيدين
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|أخصائي مساعد تحليل شرو الواقفين
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|باحث أول الشئون القانونية
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|أخصائي أول تطبيق التخصصات المؤسسية
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|أخصائي أول المشتريات
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شروط التقديم على وظائف الأوقاف
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.
- خبرة سابقة حسب متطلبات كل وظيفة.
- أن يكون سعودي الجنسية.
- اجتياز الاختبارات المخصصة للقبول والمقابلة الشخصية.
موعد التسجيل في الوظائف
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 2022/09/19 ويستمر حتى ألاكتفاء بالعدد المطلوب.
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