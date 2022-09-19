نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الاجتماعي للمتزوجه والمطلقة والارملة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نناقش اليوم طريقة التسجيل وشروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء سواء الأرملة أو المطلقة أو العزباء لعام 1444هـ، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حزمة من الشروط الضرورية التي يجب أن تكون متوفرة في كل مواطنة سعودية أو غير سعودية مقيمة في السعودية حتى تكون مستحقة بشكل كافي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يتم تقديمه من قبّل الوزارة الذي يهدف إلى تحسين معيشة الأشخاص والفئات الفقيرة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء لعام 1444هـ – 2022م

هذه الشروط خاصة بالمرأة السعودية أو الغير سعودية ولديها أطفال من زوج سعودي والتي تكون إما أرملة أو متزوجة أو مطلقة والشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي كالآتي:-

يجب أن تكون المواطنة التي ترغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطوّر سعودية الجنسية.

في حالة أنها مواطنة غير سعودية فيجب أن تكون إما أرملة أو مطلقة ولديها أطفال من زوج سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة لكل الجنسيات للمرأة يجب أن تكون داخل المملكة العربية السعودية في أحد محافظاتها.

عمر المواطن يجب ألا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام حيث أنه الحد الأدنى للسن بالنسبة لمعاش الضمان.

إذا كانت المرأة أرملة أو مطلقة وقامت بالزواج مرة أخرى بعد حصولها على المعاش يتم حرمانها منه وقطع الصرف عنها.

بالنسبة إلى المرأة المتزوجة من مواطن سعودي الجنسية سواء كانت سعودية أو أجنبية فيجب ألا يقل عمرها عن35 عام.

المواطنة المتزوجة من مواطن أجنبي غير سعودي وليس في قدرته العمل يمكنها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون لديها أطفال.

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطوّر للعزباء