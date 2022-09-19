نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني 92 للقطاع العام والخاص والبنوك بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت الحكومة السعودية موعد اجازة اليوم الوطني 92 وذلك لكل من القطاعين العام والخاص، وكذلك لجميع الموظفين العاملين في البنوك، حيث يأتي اليوم الوطني يوم 23 من شهر سبتمبر كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد كل مدن المملكة العربية السعودية لتصبح تحت حكم واحد، ولهذا يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن موعد الاجازة وكم يوم تستغرق، حيث تتم إقامة العديد من الاحتفالات بتلك المناسبة اعتزازا بها وبذلك اليوم الكبير والعظيم في تاريخ السعودية.

موعد اجازة اليوم الوطني 92

يأتي اليوم الوطني هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر، لذلك حددت وزارة الثقافة في المملكة موعد اجازة اليوم الوطني 92 لتصبح في اليومين السابقين ليوم الجمعة يوم الأربعاء 22 سبتمبر ويوم الخميس 23 من نفس الشهر، وذلك لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص بجميع المدن السعودية، ويتم العودة إلى الدوام يوم الأحد 25 سبتمبر، أي أن الاجازة تستمر لمدة أربعة أيام.

موعد اجازة اليوم الوطني 92 للبنوك

قامت الحكومة باستثناء الموظفين العاملين بالبنوك ليتم تحديد أيام اجازة تختلف عن باقي العاملين بالدولة حيث أن الاجازة تكون فقط يوم الجمعة، ليتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر، وذلك بعد عطلة يوم السبت الأسبوعية والتي توافق يوم 24 سبتمبر.

شعار اليوم الوطني السعودي

قام ولي العهد السعودي باعتماد شعار اليوم الوطني ليكون منارة لكافة المواطنين في المملكة، والذي يتمثل في جملة “هي لنا دار” حيث يعتز جميع الأفراد في المملكة بذلك الشعار، كما أنهم ينتظرون جميع الاحتفالات التي تقام في كافة أرجاء المملكة والتي يتم انتظارها من العام للآخر، وليس هذا فحسب بل تنتشر أيضا عروض المحلات التجارية والشركات التي تقدم الخدمات المختلفة، حيث يتسابق كل منها مع الآخر لكي يتم تقديم أفضل عروض في هذا اليوم العظيم والتي قد تصل إلى تخفيض 50% من سعر السلعة أو الخدمة الأصلي، كما تقوم شركات الطيران بالاعلان عن أسعار مخفضة للتذاكر وذلك للرحلات داخل وخارج المملكة، هذا إلى جانب عروض المطاعم والسيارات والعطور والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكثير من السلع الأخرى.