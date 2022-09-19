نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وأبرز شروط الاستحقاق من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بمد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتي تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن الرابط الرسمي المخصص من أجل التقديم على هذا الضمان، حيث تقدم الوزارة مبالغ مخصصة لكافة المستحقين لها، وذلك بعد النظر أولا في البيانات والمستندات الخاصة بالمواطن ومقارنتها بالشروط التي وضعتها لكي يتم قبول المتقدمين على الضمان.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

فعلت وزارة الموارد البشرية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، وذلك من أجل استقبال طلبات جديدة للراغبين في الحصول على مبلغ الدعم من المحتاجين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية..

في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على أيقونة تسجيل جديد. الإطلاع على كافة الشروط والأحكام التي سوف تظهر أمامه على الشاشة. القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المتقدم وكافة البيانات الأخرى المطلوبة منه بشكل صحيح. يلزم رفع جميع المستندات اللازمة كاملة. يتم كتابة رقم المحمول الخاص بالمواطن لاستلام رمز التأكيد. يجب كتابة الرمز في المكان المخصص له. استكمال باقي البيانات ثم الضغط على زر تأكيد الطلب وانتظار رسالة القبول.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

وضعت الوزارة بعض الشروط اللازمة لكي يتم قبول المتقدم على الضمان الاجتماعي المطور، وأبرز تلك الشروط هي ما يلي ..

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون مقيماً بأرض الوطن بشكل كامل.

يجب ألا يمتلك أي ثروة أو ممتلكات أخرى.

يلزم أن يكون الدخل الشهري للفرد أقل من المعاش الذي يتم تقديمه من الضمان وهو 550 ريال سعودي، و1100 للأسرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الجديد

هناك بعض المستندات التي يجب رفعها لكي تتم عملية التسجيل في الضمان الجديد، ومن ضمنها ما يلي ..