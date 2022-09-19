نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف التجارة السعودية 1444 موعد التقديم وأبرز شروط القبول بالوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التجارة السعودية عن حاجتها لبعض الموظفين لشغل قائمة من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية، ولذلك يبحث الكثير من الأفراد عن رابط التسجيل في وظائف التجارة السعودية 1444، حيث أن الوزارة قد قامت بتحديد موعد بداية وانتهاء التسجيل بالوظائف وذلك عبر رابط نظام جدارة، والذي يتيح لجميع المواطنين التقديم على الوظائف المختلفة بالمملكة.

رابط التسجيل في وظائف التجارة السعودية 1444

تقوم وزارة التجارة في المملكة بتفعيل رابط التسجيل في وظائف التجارة 1444 وذلك في الموعد المحدد للتقديم، ويمكن إتمام الأمر عن طريق اتباع الآتي..

في بداية الأمر يجب التوجه إلى موقع نظام جدارة للتوظيف. يتم الضغط مباشرة على الدخول من خلال حساب النفاذ الموحد. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بحساب نفاذ. الضغط على أيقونة الإعلانات الوظيفية. اختيار الوظيفة التي ترغب التقديم بها. كتابة جميع البيانات المطلوبة ورفع كل المستندات اللازمة. الضغط على تأكيد الطلب.

موعد التقديم على وظائف التجارة 1444

حددت الوزارة موعد التقديم على وظائف التجارة 1444، حيث تبدأ عملية التسجيل من يوم 21 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لتستمر عملية التقديم حتى يوم 25 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم على وظائف التجارة

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة حتى يتم القبول في تلك الوظائف، وأبرزها ما يلي..

يلزم أن يكون المتقدم من الأفراد الحاصلين على الدرجات العلمية وأن تكون الشهادة الخاصة به من عام 2018 أو أكثر من ذلك.

ينبغي أن يكون تخصص المتقدم مناسب للوظيفة التي يقدم عليها.

يجب أن يقوم بمعادلة الشهادة الخاصة به وذلك في حالة الحصول عليها من خارج الأراضى السعودية.

يلزم امتلاك شهادة اختبار القدرة المعرفية.

ينبغي بشكل أساسي اجتياز المقابلة الشخصية التي سوف يتم إجراؤها معه.

التخصصات المطلوبة في وظائف التجارة

هناك بعض التخصصات التي أعلنت الوزارة عن حاجتها لتوظيف عدد من الأفراد بها وهي كالتالي..