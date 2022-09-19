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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة اهتمت الحكومة السعودية بشكل كبير بمنح العديد من خدمات المساعدات المختلفة للمواطنين، وخاصتًا من هم تأثروا بالتغيرات الاقتصادية التي حدثت، ومحدودي الدخل، وذلك من أجل أن يعيشوا حياة كريمة ومن أجل رفع مستوى المعيشة الخاص بهم، ومن أهم الخدمات التي أطلقتها الحكومة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو نظام التضامن الاجتماعي المطور، والذي يمنح المستحقين له حسب الشروط المطلوبة راتب شهري لسد الاحتياجات اللازمة للحياة، وأصبح يتساءل الكثير من المستحقين له عن موعد صرف هذا الراتب عن كل شهر وهو ما سوف نعرض لكم الان.
موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي
لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد رسمي يتم من خلاله صرف معاش التضامن الاجتماعي، وهو المقرر أن يكون هذا اليوم هو أول يوم من كل شهر ميلادي، وعلى هذا الأساس يكون صرف الراتب المحدد عن شهر اكتوبر القادم هو يوم واحد في الشهر.
الاستعلام عن أهلية الضمان المطور
حتى يتم الاستعلام بشكل كامل عن أهلية الضمان الاجتماعي للمواطن لابد من اتباع بعض الخطوات بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرئيسي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخطوات تكون كالآتي:
- الدخول على الرابط الخاص بالوزارة، ثم يتم اختيار منصة الدعم والحماية.
- يتم اختيار بعد ذلك أيقونة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
- يقوم المواطن بعد ذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية.
- ثم يتم تأكيد الطلب وذلك بمجرد الضغط على كلمة استعلام وسوف يظهر بشكل مباشر إذا كان هذا المواطن من ضمن المستحقين للضمان الاجتماعي أم غير مؤهل له.
طريقة الاعتراض على رفض أهلية الضمان الاجتماعي
يتمكن المواطن من تقديم اعتراض على نتيجة رفض أهلية الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم في البداية الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية، ثم الدخول على منصة الدعم والحماية.
- يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة به مثل رقم الهوية أو السجل المدني.
- سوف يتم ظهور نتائج الأهلية وعند الضغط عليها سوف تظهر كلمة غير مؤهل، ويوجد خيار اعتراض، يتم الضغط على الاعتراض.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة، مع إرسال كل البيانات والمستندات التى تثبت الأهلية الكاملة لهذا المواطن وأنه يستحق الحصول على راتب التضامن.
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