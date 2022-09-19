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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444 برقم هوية المواطن عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث تسعى الوزارة وتبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات لمستفيدي الضمان في المملكة، فهي الجهة المسؤولة عن تحديد آليات توزيع الدعم المقدم في برنامج الضمان الاجتماعي، وتحديد الموعد المُقرر لصرف المعاش شهريًا، كما أنها قامت بمد فترة التسجيل في الضمان المطور حتىشهر أكتوبر القادم، لذلك يتساءل الآلاف من المواطنين عن رابط وكيفية التسجيل، وهو ما نوضحه لكم في التقرير التالي.
تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444
فعلت وزارة الموارد البشرية رابط خاص ليتمكن المواطنين من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444، كما حددت موعد نزول المبلغ المحدد من البرنامج في أول يوم من كل شهر ميلادي، ولكن أوضحت الوزارة بأنه من الممكن أن يتم تقديمه أو تأخيره يوم في حال مُصادفته لعطلة رسمية، أما بالنسبة لصرف الراتب الخاصبشهر أكتوبر سيكون في يوم 2 نظرًا لأنه سيوافق يوم 1 اكتوبر سوم السبت وهو عطلة رسمية في المملكة.
خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444
لكي يتمكن المواطن من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444، لابد من اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة.
- ومن ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول ثم الضغط على تسجيل جديد.
- بعد ذلك يجب أن تقومبإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- الآن يجب ان تطلع على كافة الشروط والأحكام ثم اضغط على تأكيد صحة البيانات.
- أنقر على تسجيل الدخول لاستكمال الملف.
- الضغط على البرامج المتاحة ثم أختر التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي.
وجدير بالذكر أنه وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط اللازمة للتسجيل في البرنامج وجاءت تلك الشروط على النحو التالي :
- يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة ومن أصل سعودي الجنسية.
- يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
- كذلك يشترط عدم انتماء الشخص المتقدم لأحد مراكز دور الرعاية.
- يجب أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأدنى المحدد لمعاش الضمان الاجتماعي.
- لابد من الالتزام بتقديم كافة الخدمات للأبناء وهي التعليم والصحة.
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