نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي “هي لنا دار” تعرف على الموعد الرسمي وفعاليات الإحتفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي من اهم المواعيد التي ينتظرها قطاع عريض من المواطنين والمقيمين على أراضي السعودية، لما يشهده ذلك اليوم من احتفالات وفعاليات رائعة، وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني كل عام والذي يحل في يوم 23 سبتمبر، لذلك تستعد المملكة الآن للاحتفال بهذا اليوم العظيم من خلال تنظيم العروض العسكرية والحفلات الغنائية والألعاب النارية، وجدير بالذكر أنه قد تم اختيار الشعار الوطني لهذا العام بعنوان «هي لنا دار».

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي

تم تحديد موعد اجازة اليوم الوطني السعودي للموظفين في المملكة، على تبدأ الإجازة لكافة الموظفين في القطاع الحكومي و الخاص، بداية من الأربعاء الموافق 21 سبتمبر والذي يوافق 25 صفر وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 25 سبتمبر ــ 29 صفر 1444 هجريا، حيث يعود الموظفين إلى الدوام من جديد في يوم الأحد 25 سبتمبر، وتجدر الاشارة إلى أن موعد اليوم الوطني السعودي هذا العام يحل في يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وهو ما أدى إلى أن يكون هناك تحديدا لإجازة اليوم الوطني قبلها بيومين، وعن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي داخل البنوك فقد صرحت الوزارة أنه سوف تبدأ إجازة البنوك في يوم 23 من شهر سبتمبر 2022، وسوف تستمر لمدة ثلاثة أيام على ان تنتهي يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

فعاليات الاحتفال ب اجازة اليوم الوطني السعودي 92

ينتظر جميع المواطنين والمقيمين في المملكة موعد اجازة اليوم الوطني السعودي، حيث يشهد ذلك اليوم العديد من الفعاليات والاحتفالات الضخمة، مثل اطلاق الألعاب النارية، وإشعال النافورة المضيئة، كما يتم البدء في عمل الكثير من العروض والخصومات على الكثير من المنتجات مثل المأكولات والملابس، وغيرها، بالإضافة إلى عمل مجموعة من معارض للوحات الفنية التي توضح قوة المملكة، كما تُقام العديد من المبادرات السياسية والاجتماعية التي تتضمن الشخصيات المؤثرة داخل الوطن العربي. فضلا عن إقامة العديد من الحفلات الغنائية ومن هذه الحفلات: