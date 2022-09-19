نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن راتب ساند وشروط أهلية ساند التعطل عن العمل 1444 وقيمة الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن راتب ساند، نظام ساند هو واحد من أنظمة الحكومة التي صدرت بمقتضى المرسوم الملكي بتاريخ 12/3/1435هـ، الذي أقرته المملكة السعودية وتم تعميمه على جميع السعوديين دون التاسعة والخمسين من العمر، وهدفه رعاية العامل السعودي وأسرته أثناء فترة تعطله عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

استعلام عن راتب ساند

يمكن للعامل والموظف السعودي الاستعلام عنه إذا كان يستحق الحصول على دعم ساند برقم الهوية من عدم أحقيته، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كما يلي:

الدخول بطريقة مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الضغط على تبويب( التحقق السريع).

اختيار ساند.

إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم نذهب على أيقونة ( الاستعلام).

وبعد الانتهاء ستظهر كل التفاصيل الخاصة بحالة أحقية المستعلم لدعم ساند أم لا يستحق، أما إذا كان يستحق الدعم سوف يتم التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

شروط أهلية ساند التعطل عن العمل 1444

يوجد هناك شروط يجب توافرها للحصول على أهلية ساند وهذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تأمين التعطل عن العمل سعودي الجنسية.

بالنسبة لسن المتقدم للحصول على ساند يكون أقل من 60 عام.

يحب أن يكون المتقدم قد أمضى في العمل المدة المنصوص عليها في المادة 14 من

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

لا يكون للعامل مصدر دخل آخر أو عمل يجني منه ربحًا.

لا يكون العامل قد ترك العمل أو تمت إقالته بسبب يعود إليه.

يحب أن يكون المتقدم للحصول على ساند جاد في البحث عن عمل.

أن يكون المتقدم للحصول على ساند مشتركًا في التأمينات الاجتماعية.

كم راتب ساند الشهري؟

قامت وزارة التضامن السعودي بأطلاق مبادرة ساند لتوفير حياة كريمة، وفيما يلي رواتب ساند:

يمكن للمستفيد من مبادرة ساند الحصول على الدعم لمرات عديدة، وذلك تبعًا للشروط وأحكام المعلن عليها في الدستور الجديد مادة رقم 14.

يحق للمستفيد الاستفادة من دعم ساند لمدة عام كامل.

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي السعودية أن قيمة التعويض أثناء الثلاث الشهور الأولى يصل إلى 9000 ريال سعودي.

وصرحت وزارة التضامن الاجتماعي السعودية أن قيمة دعم ساند في الأشهر المتبقية تصل إلى 7500 ريال سعودي كحد أقصى.

يمكن للمستفيد الحصول على 60٪ من متوسط راتب ساند خلال الثلاث أشهر الأولى، ويمكنه الحصول على 50٪ من قيمة متوسط الأجور أثناء الأشهر المتبقية.

أما إذا كانت قيمة التعويض منخفضة، فسوف يتم صرف مبلغ التعويض كامل.

استعلام عن راتب ساند، نظام ساند أدرجته وزارة التضامن الاجتماعي كواحد من البرامج التي تهدف إلى مساعدة كافة المواطنين السعوديين والوافدين والمقيمين داخل المملكة، ونظام ساند نظام تكافلي غير ربحي يهدف إلى حماية كافة المستخدمين داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي السعودية، وذلك لو حدث له فصل من وظيفته وبعد الفصل يتم تفعيل نظام ساند، ويحمي الموظف أو الموظفة من الاحتياج.