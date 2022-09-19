نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 لجميع القطاعات العامة والخاصة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي، ويعتبر اليوم الوطنى السعودي اجازة رسمية لجميع الموظفين فى جميع مدن وأحياء المملكة العربية السعودية، ويقومون السعوديين بالاحتفال بهذا اليوم بطريقتهم الخاصة وذلك لتوثيق ميلاد المملكة العربية السعودية، تحت شعار(هي لنا دار) ويوافق الاحتفال يوم 23 سبتمبر من كل عام، فإذا صادف اليوم عطلة رسمية فيكون يوم قبله أو بعده.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي

قامت وزارة الثقافة السعودية بتحديد موعد اجازة اليوم الوطني السعودي كأجازة رسمية، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم اخذ اليوم الذى يسبقه أو يليه، اليوم الوطني السعودي للعام الحالي سيكون يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وبذلك تصبح إجازة اليوم الوطني 92 يومي الأربعاء والخميس لكافة الموظفين، ويكون موعد اليوم الوطني السعودي للعام الحالي سيكون يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وبذلك تصبح اجازة اليوم الوطني 92 يومي الأربعاء والخميس لكافة الموظفين، ونظرأ لأن يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية فأجازة اليوم الوطني السعودى تستغرق 4 أيام ومن بعد ذلك يعود الموظفين إلى أعمالهم 25 سبمتبر 2022، اليوم الوطني السعودي يكون يوم 23 سبتمبر من كل عام ويقوم السعوديين فيه بالعديد من النشاطات الدينية وتقديم العديد من العروض التجارية تحت شعار (هى لنا دار) وذلك تحت شعار الوحدة الوطنية، وتحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وذلك لتوثيق اللحظات الأولى لميلاد المملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني السعودي

ويأتي موعد اجازة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام ويرجع هذا اليوم إلى قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتحويل مدينة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عام 23 سبتمبر 1923، وفي العام الحالى تبدأ أجازة اليوم الوطنى يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022، ويوم الخميس 22 سبتمبر 2022 حتى يوم الجمعة، وتتعدد طرق الاحتفال باليوم الوطنى السعودى، ففي البداية تكون العروض الجوية والبحرية والنارية ثم عرض مسيرة الحرس الملكي ثم السيرك وذلك على مسرح الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فى العاصمة، ويعتبر الاحتفال باليوم الوطنى السعودي من أضخم الاحتفالات فى المملكة العربية السعودية حيث تكون من اضخم العروض العالمية، وللحصول على تذاكر عروض اليوم الوطنى السعودى، تم توفير امكانية للحجز بسهولة ويسر عبر الانترنت عن طريق الصفحات الرسمية للملكة العربية السعودية.

وفي عام 2005 أقر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإعتبار اليوم الوطني السعودي أجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءاً من اليوم الوطني السعودي رقم 75 والذي وافق هذا العام، ووفقاً للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الخاصة بالاجازات، فإن اجازة اليوم الوطني هي اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وإذا وافق اليوم الوطني عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم قبله أو بعده.