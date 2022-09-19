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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إلغاء وثيقة العمل الحر إلكترونيا 1444 freelance.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة إلغاء وثيقة العمل الحر يجب على بعض الأشخاص إلغاء وثيقة العمل الحر في حالة عدم رغبتهم في القيام بالعمل لحسابهم الخاص في المملكة بالاعتماد على هذه الوثيقة ستقبل بعض الشركات بكل سرور المستندات المهنية فقط عندما يتعهد الشخص الذي يطلبها بتقديم الاشتراك الخاص، وفي بعض الحالات قد لا يكون هذا البند غير مدفوع الأجر فحسب، بل قد يكون غير تعاقدي على أي حال مما يلغي الأساس القانوني لأي تقرير يتم إعداده بشأنه. مع إيصال متطلبات الضمان.
وثيقة العمل الحر
وثيقة العمل الحر هي وثيقة إلزامية يجب أن يصدرها أي عامل يرغب في العمل لحسابه الخاص، ويمكنه أيضًا الاستفادة من المزايا التي توفرها له الوزارة بناء وثيقة (العمل الحر) هي جزء من ملف الموظف المدني الذي يحتفظ به كرئيس قسم في الوزارة أو في الوحدة العامة التي تم تكليفه بها قد يتضمن محتوى الوثيقة المعلومات التالية: الجدول الزمني، والالتزامات المهنية، وإجراءات التدريب والتطوير، واستخدام الأصول، واجتماع المجالس.
- إمكانية الاستخدام الرسمي للوثيقة في جميع المؤسسات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية.
- تمتع بالخصومات وباقات الموظفين.
- الشراء والدفع رقميًا.
- استفد من القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.
- فتح حساب بنكي حسب الأنشطة التي يقوم بها الموظف.
- سجل في نظام الضمان الاجتماعي واستخدم الخدمات المقدمة وفقًا لتقديرك.
طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر 1444
يستطيع اللأشخاص الغاء وثيقة العمل الحر مباشرة وذلك عبر منصة العمل الحر باتباع الخطوات التالية:
- ليتم الغاء وثيقة العمل الحر علي هذا الشخص الدخول الكترونيا إلى منصة العمل الحر مباشرة
- بعد ذلك قم بالنقر علي رمز تسجيل الدخول الموحد.
- في هذه الخطوة قن بتحديد رمز تسجيل الدخول وذلك برقم هوية الشخص.
- قم بادخال رقم الهوية في الحقل الخاص باسم المستخدم واكتب كذلك كلمة المرور وذلك لحساب المستلم بمنصة أبشر.
- علي الشخص ان يكمل عملية تسجيل الدخول ويتحقق جيدا من ذلك
- انقر بعد ذلك فوق رمز الشهادات الصالحة وذلك في لوحة التحكم.
- ثم انقر فوق الجملة مكتوب عليها إلغاء المستند.
- حدد تأكيد الإلغاء لإكمال العملية.
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