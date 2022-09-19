نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز وزارة العدل 1444 إطلاق تحديثات جديدة للخدمات القضائية عبر بوابة najiz في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار رقمنة وميكنة الخدمات في المملكة السعودية للتسهيل على المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة تم تفعيل ناجز وزارة العدل 1444، حيث أطلقت وزارة العدل السعودية مجموعة من التحديثات الجديدة تخص الخدمات القضائية الإلكترونية عبر بوابة ناجز، لذلك اشتعلت محركات البحث مؤخرا لمعرفة التحديثات الجديدة إذ أوضحت الجهات المعنية أنه تم إضافة ما يزيد عن عشر خدمات قضائية جديدة، كما تضمنت التحديثات أكثر من خمس مزايا تفاعلية للبوابة، وهو ما يضمن تمكين المستفيد التسهيل عليه في الاطلاع المباشر على كافة الإجراءات القضائية التي تتعلق به، فضلا عن اتاحة استعراض جميع الجلسات بشكل تفاعلي و مجدول.

ناجز وزارة العدل 1444

أوضحت الجهات المعنية أنه تم تفعيل رابط ناجز وزارة العدل 1444مؤخرا، ليتمكن المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة السعودية من الاطلاع على تحديثات الوزارة كما ذكرنا من قبل، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك التحديثات، التيسير على المستفيدين والحفاظ على وقتهم وجهدهم، وذلك ضمن مسار التطوير المستمر الذي يشهده قطاع العدل في المملكة؛ والتوسع في رقمنة كافة الخدمات وتوفيرها دون الحاجة لزيارة المحاكم.

كما أوضحت الوزارة في بيان رسمي لها على موقعها عبر الفيسبوك أن التحديثات الجديدة تضمّنت إضافة شروحات إرشادية لكل طلب، بالإضافة إلى إمكانية متابعة آخر التحديثات على الإجراءات القضائية، مشيرةً إلى أنه تمتاز التحديثات الجديدة بتوحيد الخيارات وتقليل عدد التبويبات التي من الممكن أن تشتت المستخدم وتحول دون وصوله لهدفه في معرفة المعلومة، كما تضمنت استحداث فهرسة الملف الخاصبالقضية.

ناجز وزارة العدل 1444 للاطلاع على تحديثات الوزارة

وفي السياق ذاته أتاحت الحكومة السعودية إمكانية استعراض كافة سندات التكاليف القضائية عبر ناجز وزارة العدل 1444، مع إتاحة فرصة للاعتراض عليها، إلى جانب تمكين المستفيد من بعض الأدوات التي تجعله أكثر تفاعلية من حيث النقض أو التعديل على طلب الاعتراض على حكم، أثناء المدة النظامية.

وفي الأخير يشار إلى أن بوابة ناجز تضم أكثر من 140 خدمة الكترونية تشمل خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ، وتُغني المستخدمين عن زيارة المرافق العدلية.