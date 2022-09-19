نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد العالي للصناعات البلاستيكية شروط التقديم لحملة الثانوية وخطوات التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بدء استقبال طلبات التقديم لطلاب الثانوية العامة، حيث تم تأسيس هذا المعهد بناء على رغبة وزارة الطاقة، وذلك لتوفير دراسة حديثة خاصة بالبلاستيك، كما أن المعهد أتاح بعض الشروط الخاصة في المتقدم، وحرص المعهد العالي على أن يقوم بتقديم طرق تساعد الطلاب في التقديم للمعهد، وإليكم تفاصيل في الفقرات التالية من حيث المزايا الخاصة.

شروط المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

المعهد يعطي شهادة الدبلوم للمتقدمين، وذلك بعد أن يتخرج الطالب بعد عامين من الدراسة في مجال البلاستيك، كما أتاح المعهد بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم للدراسة في المعهد:

المتقدم يكون سعودي الجنسية.

يجب عليه أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية.

أو أن يكون لديه شهادة معادلة للشهادة الثانوية في السعودية.

كما لا يتم قبول الطالب الذي تم دعمه من قبل صندوق الموارد البشرية.

لا يجب أن يكون المتقدم تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية أل

ألا يزيد عمر الطالب عن 23 عام أثناء التقديم.

أن يكون الطالب متفرغا للدراسة، كما يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم إلى المعهد العالي للبلاستيك

توجد بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها أثناء التسجيل للانضمام إلى المعهد:

في البداية تتوجه إلى الموقالإلكترونيني الخاص بالمعهد.

ثم تدخل إلى برنامج تقنية صناعة البلاستيك.

بعد ذلك عليك أن تملأ البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بإدخال البريد الإلكتروني، مع كتابة رقم الهوية وعنوانك الشخصي.

كما تقوم بذكر تاريخ الميلاد، وتحديد الجنس، وتحديد نوع الشهادة والمعدل.

بعد ذلك تضغط على التسجيل.

ثم تقوم بتسجيل السمسم والرقم السري، عبر الرابط الذي تم إرساله في رسالة نصية.

في النهاية يقوم المعهد بتحديد لك موعد للمقابلة الشخصية.

أهم ما يقدمه المعهد للطالب

المعهد يمنح شهادة الدبلوم بعد قضاء عامين في الدراسة.

يتم الإشراف من قبل مدرسين يابانيين متميزين.