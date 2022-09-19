نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تعلن عن 210 وظيفة شاغرة للرجال والنساء 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات الشاغرة، وذلك من خلال منصة جدارة للتوظيف الإليكتروني، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن أفضل الوظائف المناسبة لهم حسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية، وتتيح منصة جدارة مختلف الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء المملكة من قبل الجهات الحكومية، وشملت الوظائف المعلن عنها وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444هـ.

حيث تعلن الوزارة عن توافر عدد 210 وظيفة للرجال والنساء، على أن تكون الوظائف على المراتب ” الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، كما أوضحت الوزارة أن يتم التقديم لشغل الوظائف سيتم عبر منصة جدارة للوظائف، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 28 صفر 1444 هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 2 ربيع أول 1444 هـ، ونتابع الآن عبر موقع ثقفنى الوظائف والاشتراطات المطلوبة ورابط التقديم للوظائف كما يلي:-

التخصصات المطلوبة لوزارة الخارجية السعودية 1444

أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها إلى شغل عدد 210 وظيفة، في مختلف التخصصات، وهي كالتالي:-

تخصص هندسة.

تخصص قانون.

تخصص إدارة.

تخصص ترجمة.

تخصص إعلام.

تخصص علاقات عامة.

تخصص مالية.

تخصص وثائق ومحفوظات.

تخصص تقنية.

تخصص فنية.

تخصص نعاون دولي.

الاشتراطات المطلوبة

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودية الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات المطلوبة.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

تقديم البيانات والمستندات المطلوبة عبر منصة جدارة.

موعد ورابط التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444

أوضحت وزارة الخارجية في بيانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن التقديم للوظائف سيتم بداية من يوم السبت الموافق 28/2/1444هـ، حتى الأربعاء الموافق 2/3/1444هـ، وأن التقديم للوظائف سيكون إليكترونيا عبر منصة جدارة للتوظيف من خلال الرابط التالي ” وظائف وزارة الخارجية 1444“.

كيفية التقديم لوظائف وزارة الخارجية

أولا الدخول لمنصة جدارة الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول عبر بيانات بوابة الدخول الموحد.

ثم التوجه لقسم الوظائف واختيار وظائف وزارة الخارجية.

ثم اختيار الوظائف حسب تخصصه.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم كافة المستندات ثم تقديم الطلب.

مع الحرص على تسجيل البيانات بكل دقة.

وسيتم إعلان أسماء المرشحين للوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.