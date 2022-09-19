كم يوم على اليوم الوطني 92 تحت شعار “هي لنا دار “

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عمر شويل - جدة كم يوم باقي على اليوم الوطني 92؛ والسؤال عن الاحتفالات وهوية اليوم الوطني السعودي 92 أكثر الأمور التي تشغل بال المجتمع السعودي في الآونة الأخير، مع بدء العد التنازلي لليوم الوطني، ومن منطلق حرصنا الدائم على مشاركتكم واحد من أهم الاحتفالات الوطنية في المملكة العربية السعودية، سنوضح لكم بالتفصيل كم باقي على يوم الوطني السعودي 92، وأبرز المعلومات عنه.

كم يوم باقي على اليوم الوطني 92

حتى نستطيع معرفة كم باقي على اليوم الوطني، سيتوجب علينا في البداية توضيح يوم احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، حيث تم تخصيص يوم 23 سبتمبر من كل عام للاحتفال.

علمًا بأنه يتم التحضير للشعار لكل عام، والهوية، والألوان، وإطلاق حملات العروض والتخفيضات بداية من اليوم الأول من شهر سبتمبر، ولكن إقامة الاحتفالات الفعلية تتم في يوم 23 سبتمبر.

حيث يتم فيه تعطيل الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة، بما في ذلك المؤسسات والهيئات التعليمية والمدارس، وفي هذا العام تحتفل المملكة بعيدها الوطني 92.

متى اليوم الوطني السعودي 92

كما تعرفنا بالسابق موعد اليوم الوطني 92 للسعودي، بذلك يمكن للجميع معرفة كم باقي على يوم الوطني السعودية، الذي تحتفل به المملكة وتوحيدها بعد إصدار المرسوم الملكي من الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ.

والذي حمل أمرًا بتغيير اسم الدولة وقتها (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) لتصبح كما هي الآن (المملكة العربية السعودية).

ومنذ ذلك الوقت يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الذي يوافق ميلاديًا 23 سبتمبر اليوم الوطني للبلاد.

ويبدأ موسم اليوم الوطني احتفالًا بتلك المناسبة بداية من الأيام الأولى من شهر سبتمبر.

ولقد انطلق لأول مرة في عام 2019 بعد مرور 14 عامًا من إقرار منح العطلة الرسمية في عام 2005، وتنتهي الاحتفالات مع نهاية يوم 23 سبتمبر، ويشهد هذا الموسم العديد من مظاهر الاحتفال مثل:-

الفعاليات المتنوعة.

المهرجانات.

إطلاق الألعاب النارية.

إقامة الحفلات الغنائية.

العروض العالمية.

الملتقيات.

علمًا بأنه أول مرة تم إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي في عام 2018، والتي قامت بإطلاقه في هذا الوقت وزارة الإعلام السعودية، لتمثل مركز التواصل الحكومي.

وكان في احتفال المملكة بعيدها 88 وحمل شعار (للمجد والعلياء)، وفي ذكرى اليوم الوطني الـ 89 (قمة تحت القمة) الذي أطلقته هيئة الترفيه.

الأحداث التاريخية لهذا اليوم

يستطيع الجميع معرفة كم باقي لليوم الوطني، بعد معرفة اليوم الذي سيتم فيه إقامة الاحتفالات.

وفي هذا السياق دعونا نوفر لكم بعض التواريخ والأحداث التاريخية المهمة حدثت في هذا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 23 سبتمبر:-

عام 2005

أقر الملك عبد الله منح يوم 32 سبتمبر عطلة رسمية تعطل فيها جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والذي وافق العيد رقم 75.

عام 2009

الذي وافق احتفال المملكة بالعيد 79 قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بحضور نخبة من رؤساء دول العالم.

عام 2014

والذي يوافق الاحتفال بـ 84 تم تدشين أطول سارية علم في العالم (أمانة محافظة جدة)، والتي كانت مبادرة من عبد اللطيف جميل الاجتماعية.

وتظهر السارية متوسطة ميدان خادم الحرمين الشريفين وسط جدة.

يبلغ ارتفاعها 171 مترًا، مقاس العلم 49.5 متر للطول، 33 متر للعرض.

المساحة الإجمالية تبلغ 1635 متر، يبلغ وزنها 570 كيلو جرام، ومقامة على مساحة تزيد عن 26 ألف متر.