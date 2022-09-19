نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل في دقائق سريعة تعاون مع منصة سلفة للتمويل الميسر بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة توفر لكم منصة سلفة التمویل الشخصي بالاعتماد على التقنیة المالیة (Fintech) لاستخدام أسهل وأسرع وأوفر للوقت والجهد، حيث تستطیع تقدیم طلب تمویل شخصي وإجراء العملیات والحصول على الموافقة واستلام التمویل في أي وقت وفي أي مكان سواء في المنزل أو المكتب، ومن أي مدینة أو قریة داخل المملكة العربیة السعودیة دون الحاجة لزيارة المقر، تقدّم لكم سلفة الإجراءات السریعة والبسیطة للحصول على التمویل أیًا كانت احتیاجاتكم لها؛ كسداد الدیون، أو تحسین المنزل، أو إصلاح السیارة، أو الذهاب للاستمتاع بالإجازة، أو لشراء الضروریات، أو لأي أمر آخر طارئ وغیر متوقع، وتوفر لكم سهولة الحصول على السیولة النقدیة لمساندة تطلعاتكم وتحقیق أهدافكم.

كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع

من أسرع التمويلات التي يمكنك الحصول عليها بشكل فوري هو تمويل سلفة للبدء في مشاريع جديدة صغيرة، وسنقدم لكم كيفية التقديم على تمويل شخصي سريع من سلفة؛ أولا قم بالدخول إلى موقع منصة سلفة الإلكتروني، سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب أعلى يمين الشاشة، ثم قم بكتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور، سيظهر أمامك شروط وأحكام تمويل منصة سلفة، قم بالموافقة على هذه الشروط، على الفور سيتم إرسال رسالة نصية على جهازك المحمول لاستكمال عملية التقديم على التمويل، قم بتحديد قيمة التمويل التي تريد الحصول عليه، بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة، قم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم، ثم قم بتحديد مدة تسديد الأقساط، بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة طلب التمويل؛ فور تحويل التمويل إلى حسابك البنكي سيتم إرسال نصية بقيمة التحويل.

مميزات منصة سلفة

كما أن جميع التعاملات النقدية و التمويلات التي تقدمها منصة سلفة تتم من خلال واشراف البنك المركزي، وتستطيع بالتقديم الحصول على قرض مالي يصل إلى 5000 ريال سعودي، بشكل فوري سريع بدون ضمانات كثيرة مثل تحويل الراتب أو كفيل وهذا من أهم المميزات التي تتمتع بها منصة سلفة، تعد منصة سلفة من اهم المنصات التي تقدم قروض ميسرة للمواطنين تساعدهم في بدء مشاريع جديدة وغيرها؛ وأهم ما يميز منصة سلفة هو أن جميع التعاملات مع المنصة ومتوافقة مع الشريعة الأسلامية، بأقل هامش ربح، تقدم المنصة قروض فورية وسريعة جدا، السهولة في التعامل وتقديم الطلب التمويل.