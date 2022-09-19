نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة إساءة العلم وأشكال العلم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة علم المملكة العربية السعودية، وهذا العلم يعتبر رمزاً الحاكم والدولة ، حيث أن لا يجوز علي الإطلاق الإهانة بعلم المملكة العربية السعودية، وبناءا على ذلك تم منع اقتراب احتفالية اليوم الوطني السعودي الذي يعد مناسبة هامة عند المواطنين السعوديين، ولكن لابد اتباع القوانين والتعليمات المتبعة في يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022م، وعدم استخدام أو إساءة علم المملكة، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لحضراتكم عقوبة إساءة علم المملكة، أشكال العلم السعودي، وأضاف إلى ذلك أصدرت النيابة العامة السعودية تحذير لمن يهين أو يسيء أو يسقط العلم الملكي أو العلم الوطني أو يعدم شعار العلم بأي طريقه في الاحتفالية باليوم الوطني السعودي، وواضحة أيضا عقوبة من يخالف تقدير واحترام علم المملكه العربيه السعوديه.

عقوبة إساءة علم المملكة العربية السعودية :

أوضحت النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر على أن علم المملكة العربية السعودية ينال كل التقدير والاحترام من قبل الجميع لأنا يتوسطها الشهاده(لا اله الا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبه شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.

بالإضافة إلى ذلك أن النيابة العامة السعودية أعلنت على أن كل من يسقط أو يعدم أو يهن العلم الوطني أو أي شعار آخر بالمملكة العربية السعودية سواء كان من قبل احدى الدول الأجنبية التي ضمن قائمة الحلفاء للمملكة، والهدف من ذلك احتقار حكومتها أو الكراهية لسلطة تلك الدولة، سواء كان الإساءة في مكان علنا أو محل عمل أو محل مفتوح للجمهور.

ومن المؤكد أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 3000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبذلك تصبح العقوبة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام العلم السعودي حبس عاما، وغرامة 3000 ريال سعودي أو أحدهما .

أشكال العلم السعودي:

أن الإساءة إلى العلم السعودي يتطلب عقوبة صارمة، وبذلك صدره النيابة العامة السعودية قرارها، فلابد معرفة أشكال العلم السعودي وتاريخه على مر العصور، ويوجد العديد من أسماء العلم السعودي مثل :

البيرق. اللواء. الراية.

وتعدد أشكال العلم السعودي على مر العصور، وهذا لكي يصبح عبارة عن راية مستطيلة الشكل بعرض يساوي ثلثي الطول، ويكون لونه اخضر من بدايته إلى نهايته السارية، مع الشهاده “لا اله الا الله محمد رسول الله” في المنتصف ، مع سيف مسلول من أسفل الشهادة بنفس المحاذاة ، وتأتي قبضة السيف الى الجهة السفلى من العلم السعودي ، ويأتي لون السيف والتوحيد باللون الابيض، وبذلك لابد من وقفة احترام وتقدير علم المملكة العربية السعودية وعدم الإساءة إليه.