نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرجاع مبلغ من الجوازات السعودية بأكثر من طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استرجاع مبلغ من الجوازات السعودية بأكثر من طريقة، تقدم الحكومة السعودية خدمة لتحصيل الأموال من مصلحة الجوازات، لقد سهلت الأمور من خلال توفير مجموعة من الطرق للمواطنين لتلقي الأموال التي دفعوها مقابل جوازات سفرهم، وستوفر لك هذه المقالة جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بخطوات استرجاع مبلغ من الجوازات السعودية بأكثر من طريقة، فتابعونا.

طلب استرجاع مبلغ من الجوازات في السعودية

إذا كنت تريد معرفة كيفية استرداد أموالك من الجوازات، فهناك عدة طرق مختلفة لاسترداد أموالك من الجوازات، وسوف نعرض كل التفاصيل في السطور التالية:

استرجاع المال عن طريق منصة أبشر

يمكنك بسهولة تقديم طلب للحصول على مبلغ من الجوازات من خلال منصة أبشر، ما عليك سوى إكمال بعض الخطوات التالية:

انقر هنا للدخول إلى منصة أبشر.

حدد الحقل الشخصي في الصفحة السابقة.

يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، سيتم نقلك إلى صفحة بها جميع البيانات المتعلقة بسداد الشخص، مثل رصيد الحساب أو رصيد رخصة القيادة، حيث ستجد الحقول التي يمكنك من خلالها استلام المبلغ.

طريقة متابعة منصة أبشر

لمتابعة منصة أبشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اتبع الخطوات التالية:

يمكن لمستخدمي Facebook متابعة المنصة.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخدام تويتر، يمكنك التسجيل في الصفحة الرسمية لمنصة أبشر.

يمكنك متابعة قناة يوتيوب الرسمية لمنصة أبشر.

الحصول على المال من خلال الاتصال بوزارة المالية

بعد معرفة الطريقة الأولى لطلب استرداد مبلغ من الجوازات، يعد التقديم إلى وزارة المالية أحد الخيارات التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لاسترداد الأموال من الجوازات، مع العلم أنه يمكنك استخدام هذه الطريقة، عن طريق اتباع هذه الخطوات القليلة:

يجب على الأفراد الاتصال برقم وزارة المالية وهو 19990.

سيقوم مندوب خدمة العملاء بالوزارة بالاتصال بك.

بعد ذلك عليك تعبئة استمارة على الصفحة الرسمية للوزارة.

يمكنك التحقق من طريقة الدفع على حساب تويتر الرسمي لوزارة المالية.

طرق متابعة وزارة المالية

هناك عدة طرق لمتابعة مالية المملكة، ومن أشهر الطرق متابعة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة المالية باستخدام: