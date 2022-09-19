نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هوندا سيفك مستعملة في السعودية بسعر 8500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الكشف مؤخرا عن أخر الأسعار الخاصة بالسيارات المستعملة والتي شهدت إنتعاشا كبيرا في الأيام القليلة الماضية بالإضافة إلى إزدياد السيارات التي تباع بنظام التقسيط والتي حازت على إقبال شديد من المواطنين والمقيمين. بيع سيارة مستعملة: للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة.

السيارة هيونداي إلنترا متاحة للبيع في مدينة القطيف.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 17000 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بالتقسيط بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 106000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي بني فاتح.

السيارة هيونداي إلنترا بها محرك بقوة 1600 سي سي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا متوفر بها مكيف وريموت كنترول وفرش جلد وباور ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

كما أن السيارة هيونداي إلنترا مزود مبدل أقراص وراديو كاسيت وجنوط وإنذار.

السيارة هيونداي إلنترا تحتوي على فتحة سقف وكاميرا خلفية وحساسات خلفية ومثبت سرعة وكشافات ليد وجناح خلفي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0582559015 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582559015. سيارة مستعملة للبيع رخيصة: للبيع سيارة هوندا سيفك أول إستخدام 2003 مستعملة متوفر للبيع في مدينة عرعر. سعر بيع السيارة هوندا سيفك مستعملة 8500 ريال سعودي. عداد الممشى في السيارة هوندا سيفك بلغ 335000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة هوندا سيفك أوتوماتيك. السيارة هوندا سيفك متوفرة بلون خارجي ذهبي. الوقود المستخدم في السيارة هوندا سيفك البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا سيفك مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595324887 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595324887. سيارة للبيع في السعودية: للبيع سيارة جيلي إمجراند أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة جدة. سعر بيع السيارة جيلي إمجراند مستعملة 14500 ريال سعودي. عداد الممشى في السيارة جيلي إمجراند بلغ 199000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة جيلي إمجراند أوتوماتيك. اللون الخارجي في السيارة جيلي إمجراند أبيض. الوقود المستخدم في السيارة جيلي إمجراند البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة جيلي إمجراند مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0569287114 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966569287114.

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