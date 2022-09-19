نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 20 ألف ريال بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية إلى مساعدة المواطنين السعوديين في مواجهة تحديات الحياة الكثيرة ومن بين ما تقدمة شركة أصول الحديثة للتمويل تمويل شخصي يبدأ بقيمة مالية 20 ألف ريال سعودي كحد أدنى وذلك من أجل مساعدة العملاء في تسديد المصاريف الدراسية كما يتميز هذا التمويل بأنه قد تم تصميمه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي يبدأ من 20 ألف ريال من قبل شركة أصول الحديثة للتمويل

من أجل مساعدة العملاء توفر شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية العديد من العروض التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك العروض التمويل الشخصي السريع بقيمة مالية تبدأ من 20 ألف ريال سعودي والذى يتميز بالعديد من المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

ولا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي من أصول الحديثة للتمويل إلى موافقة جهة العمل.

كما يستطيع أيضاً العاملين بالقطاع الحكومي طلب التمويل الشخصي من الشركة دون الحاجة إلى كفيل.

يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل لدى شركة أصول الحديثة للتمويل على أقساط شهرية لمدة 60 شهر.

متاح أيضاً طلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل اونلاين.

مقدم كذلك التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل بهامش ربح تنافسي.

طريقة طلب التمويل الشخصي من قبل شركة أصول الحديثة للتمويل

أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية طلب التمويل الشخصي اونلاين وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أصول الحديثة للتمويل ومن ثم الدخول على التمويل الشخصي سوف يتم فتح نموذج طلب التمويل على العميل المتقدم بطلب التمويل إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من قبل شركة أصول الحديثة للتمويل

هناك عدد من الأوراق اللازمة لطلب التمويل الشخصي من قبل شركة أصول الحديثة للتمويل وتتمثل تلك الأوراق في الآتي