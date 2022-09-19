نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وزارة الدفاع ١٤٤٤ رابط القبول الموحد لوظائف القوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية، عن توافر 2945 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، في ظل حرص وزارة الدفاع على توفير عدد من الوظائف الشاغرة للشباب السعودي،هي تشمل الطب والتمريض والخدمات الطبية المساعدة، فضلاً عن تخصصات الصحة العامة وإدارة المستشفيات والتثقيف الصحي وصيانة الطائرات والطيارين، أشارت الوزارة إلى أن التخصصات المطلوبة تتطلب استيفاء بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها أي متقدم للوظائف .

ماهي شروط التقديم على الوظائف بوزارة الدفاع السعودية

الوظائف متاحة لكلا الجنسين من المواطنين السعوديين فقط، أو لمن نشأ خارج المملكة بسبب عمل الأب في الخارج. يجب أن يتمتع كل متقدم بسمعة طيبة وتاريخ وسلوك جيد. يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع وزن كل متقدم. ألا يعمل المتقدم في أي وظيفة حكومية داخل الأراضي السعودية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن العمر المحدد حسب كل تخصص. ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودي أو سعودي. ألا يقل المؤهل الأكاديمي لكل متقدم عن شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من هذه الشهادة. عدم فصل أي متقدم من أحد القطاعات العسكرية بالمملكة سابقاً. اجتياز الفحص الطبي واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ما هي الاماكن التى توجد فيها عمل وزارة الدفاع السعودية

كشفت الوزارة أن جهات العمل التي تتوافر الوظائف المعلن عنها هي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض،مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة. بالمدينة المنورة، مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، مستشفى القوات المسلحة بالقصيم،كما تتوفر بعض الوظائف في مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، مستشفى القوات المسلحة في الشمال، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ، مستشفى القوات المسلحة بجازان ، ومستشفى القوات المسلحة بشرورة، الإخلاء الطبي الجوي، مستشفى القوات المسلحة بالوادى الدواس ، كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالطائف، مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وزارة الدفاع

تعتبر وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن وحماية مصالح الحكومة وشعبها من التهديدات والأخطار الخارجية كما تعد الوزارة من أهم الوزارات ذات السيادة الموحدة في المملكة العربية السعودية وتضم أربعة أفرع رئيسية هي: الجيش السعودي، والقوات الجوية السعودية، والقوات الجوية السعودية، والقوات الجوية السعودية.