كيف استعلم عن عروض اكسترا في اليوم الوطني 2022 بالسعودية؟

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عمر شويل - جدة يعد سؤال كيف استعلم عن عروض اكسترا في اليوم الوطني واحد من أهم الأسئلة التي يطرحها الأفراد المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية فبمناسبة ذكرى تأسيس المملكة وتوحيدها يتم الاحتفال وتقديم العديد من العروض من بينها عروض اليوم الوطني أجهزة كهربائية مثل تلك التي تقدم من خلال متجر اكسترا في السعودية لهذا نوفر عروض اليوم الوطني 2022 بالتفصيل.

كيف استعلم عن عروض اكسترا في اليوم الوطني 2022؟

يعتبر متجر اكسترا من أهم المتاجر التي توفر منتجات متعددة من بينها المنتجات الإلكترونية والعديد من الأجهزة الكهربائية بشتى أنواعها أما عن كيف استعلم عن عروض اكسترا في اليوم الوطني فيمكن من خلال التالي:

الدخول إلى موقع اكسترا السعودية.

ثم اختيار عروض متجر اكسترا من القائمة.

بعدها ستظهر لك كافة المنتجات المتاحة من خلال الموقع وقيمة الخصومات والتخفيضات وكيف يمكن التقسيط أيضًا.

كيف اعرف عروض اليوم الوطني أجهزة كهربائية اكسترا؟

متوفر أنواع عديدة من الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات والثلاجات وغسالات الصحون لدى متجر اكسترا في عروض اليوم الوطني 92 في السعودية ومن أبرز المنتجات:

عرض على ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم وهي باب واحد ومتوفرة باللون الأسود بسعر 699 ريال سعودي، بينما عند الحصول على الثلاجة ولكن بسعة أكبر سيكون السعر مقابل 1049 ريال سعودي شامل للضريبة.

إذا حصلت على ثلاجة كلاس برو 1.6 قدم متوفرة باللون الأبيض سيكون السعر فقط 499 ريال سعودي.

ومتاح أيضًا أنواع متعددة من المكانس الكهربائية مثل هوفر مكنسة كهربائية بسعر 276 ريال سعودي، ومكنسة كلاس برو سعة 21 لتر بسعر 329 ريال سعودي.

كما يمكن شراء بيسيل مكنسة كهربائية باللون الأزرق بسعر 276 ريال سعودي.

وهناك مكنسة فيليبس المكنسة الكهربائية باللون الأزرق وقوة ألفين وات سعرها في عروض اكسترا اليوم الوطني 499 ريال سعودي.

كيف التقسيط في عروض اليوم الوطني جوالات؟

يمكن الاستفادة من عروض الجوالات في اليوم الوطني والحصول على خصومات وأيضًا الدخول إلى برنامج التقسيط من خلال تمويل تسهيل المقدم من خلال المتجر للمواطنين والوافدين ويمكن معرفة قيمة الدفعات الشهرية عند الدخول للبدء في شراء المنتجات، علمًا بأن السداد سيكون على مدار ثلاث سنوات بحد أقصى فقط.